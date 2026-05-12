U Ateljeu 212 ove subote premijerno će biti izvedena predstava "Korporativna bajka", Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića, u režiji Veljka Mićunovića. U podeli su: Jovana Gavrilović, Filip Hajduković, Bojan Žirović, Hana Selimović, Natalija Stepanović, Ljiljana Dragutinović, Dejan Dedić, Uroš Jakovljević i Milica Stefanović. Ljiljana se vraća na scenu Ateljea posle više od 15 godina i komada "Nevinost", koji je igran od 2008. do 2010. godine.

Inspirisana filmom braće Darden, "Korporativna bajka" je priča o Sandri, radnici kol-centra koju sistem proglašava viškom. Njene kolege zaposleni suočeni su s neljudskim ultimatumom: ukoliko ona ostane zaposlena, oni gube novac. U svakom slučaju, sistem ih tera da se opredele - za profit ili za čoveka. Šta se dešava kad ljudi, u uslovima straha za sopstvenu egzistenciju, moraju da donesu odluku koja se tiče egzistencije nekog drugog? U tom prostoru, između potrebe da se preživi i mogućnosti da se sačuva ljudskost, odvija se raskol koji postoji unutar savremenog društva.

- Ovaj komad nastaje iz jednog jednostavnog, ali neprijatnog pitanja: šta se dešava kad ljudi, u uslovima straha za sopstvenu egzistenciju, moraju da donesu odluku koja se tiče egzistencije nekog drugog? U tom prostoru, između potrebe da se preživi i mogućnosti da se sačuva ljudskost, odvija se raskol koji postoji unutar savremenog društva - navodi reditelj i dodaje:

Gordana Goncić i Veljko Mićunović



- "Korporativna bajka" govori o sistemskom prebacivanju odgovornosti na pojedinca. Ljudi se podstiču da budu racionalni, bez presije, ali uz stalno podgrevanje nepoverenja, strepnje i neizvesne borbe za goli opstanak. Takav mehanizam ne proizvodi pravdu. On je poništava. On normalizuje svet u kojem solidarnost postaje krhka, gotovo slučajna, a zamenljivost počinje da izgleda kao jedini izbor, koji ne traži nikakvo objašnjenje. Slika koja se pojavljuje nije slika budućnosti. Budućnost je već tu. U načinu na koji govorimo, u načinu na koji ćutimo, u načinu na koji merimo sebe i druge. Koji je to trenutak kad čovek više ne želi da pristaje na kompromise, na komfor, na prazninu?

Scenograf je Branko Hojnik, kostimografkinja Marija Marković Milojev, a organizator Boško Radonjić. Atelje 212 ove godine obeležava 70 godina postojanja i premijerom završava sezonu.

