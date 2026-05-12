Sedamdeset deveto izdanje Kanskog filmskog festivala počinje danas i traje do 23. maja. Tokom narednih dana, Kroazetom i čuvenim crvenim tepihom prodefilovaće neka od najvećih imena svetske kinematografije, a među autorima i filmskim ekipama koje ove godine stižu u Kan naći će se i imena savremene srpske filmske scene.

Tara Gajović Foto: Vanja Vujin



Srbija će ove godine imati predstavnike u čak tri festivalske selekcije - od glavnog takmičarskog programa kratkog filma i studentske selekcije "La Cinef", do prestižnog nezavisnog programa ACID, što ovogodišnje izdanje Kana čini posebno važnim za domaću kinematografiju. Reč je o jednom od najupečatljivijih prisustva Srbije na Kanskom festivalu u poslednjih nekoliko decenija.

U zvaničnoj selekciji Kana nalaze se kratki film "Niko ništa nije rekao" rediteljke Tamare Todorović, koji će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu kratkog filma, kao i film "Preko praga" rediteljke Tare Gajović, selektovan za program "La Cinef", namenjen najboljim studentskim filmovima iz celog sveta. Ovim selekcijama Tamara Todorović i Tara Gajović postale su prve srpske rediteljke koje su sa svojim filmovima uvrštene u program Kanskog festivala.

Ivan Marković Foto: Katharina Hauke



Pored toga, dugometražni film "Obećani prostori" autora Ivana Markovića imaće svetsku premijeru u okviru ACID programa.

Film "Niko ništa nije rekao" nastao je kao koprodukcija Srbije, Francuske, Slovenije i Hrvatske, u produkciji kuće NAKED (Čarna Vučinić), dok je "Preko praga", diplomski film Tare Gajović, realizovan u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom profesora Srdana Golubovića.



Film "Niko ništa nije rekao" prati jedno uobičajeno veče glavne junakinje Katarine, čiju svakodnevicu prekida poziv zbog kojeg mora da se suoči s posledicama naizgled bezazlene igre u kojoj je učestvovala njena ćerka. Film će imati premijeru 22. maja.

Govoreći o odlasku u Kan, Tamara Todorović ističe da za nju učešće u zvaničnom programu festivala predstavlja ostvarenje sna, ali i veliku profesionalnu odgovornost.

Tamara Todorović Foto: Mladen Teofilović



- Kanski festival je za mene oduvek bio mesto rezervisano za velika autorska imena, nešto što deluje daleko i gotovo nedostižno. Istovremeno, ovakav uspeh na samom početku karijere donosi i određenu vrstu pritiska, ali se nadam da će otvoriti nove mogućnosti za dalji rad i nove filmove - izjavila je Todorović.



Zlatnoj palmi se nada 22 autora



Najveći praznik sedme umetnosti, 79. Kanski filmski festival, održaće se na Azurnoj obali od 12. do 23. maja. Najprestižnija svetska filmska smotra i ove godine obećava vrhunski program, glamur na crvenom tepihu i žestoku borbu za Zlatnu palmu, ali ono što ovaj Kan čini posebnim za našu publiku jeste izuzetan uspeh domaće kinematografije. Čast da zvanično otvori ovogodišnji festival pripala je francuskom reditelju Pjeru Salvadoriju i njegovoj burlesknoj romantičnoj komediji "Električna Venera". Radnja filma je smeštena u Pariz dvadesetih godina i prati poznatog slikara (Pio Marmaj), koji, boreći se s gubitkom supruge i alkoholizmom, započinje neobičan odnos s misterioznom vidovnjakinjom. U glavnom takmičarskom programu naći će se ukupno 22 filma, koji će se nadmetati za prestižnu Zlatnu palmu.

Demi Mur dolazi u Kan Foto: Etienne Laurent / Zuma Press / Profimedia