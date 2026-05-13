Beogradska filharmonija predstavlja dirigenta Džozefa Svensena i violončelistu Zlatomira Fanga, najmlađeg pobednika takmičenja Čajkovski, u petak 15. maja (Kolarac, 20č). Na pro

Zlatomir Fang

gramu su dela u znaku američke kulture, poput “Rute 66” Doertija, Bernštajnovih “Meditacija” i Ajvzove Druge simfonije.

Program Beogradske filharmonije načinjen je od izuzetnih dela američkih kompozitora u godini kada SAD obeležavaju 250 godina Deklaracije o nezavisnosti, a koje orkestar izvodi pod palicom američkog dirigenta Džozefa Svensena. Karijeru ovog svestranog muzičara, obeležavaju trajne veze koje je izgradio sa orkestrima i njihovom publikom širom Evrope i sveta.

Filharmonijski koncert započinje predstavljanjem kulturnog DNK savremene Amerike. Sedam divljih minuta Rute 66 Majkla Doertija kombinuju elemente džeza, latino muzike i klasičnog simfonizma. Prema rečima samog kompozitora, delo predstavlja “nostalgičnu vožnju punu adrenalina od Ilinoisa do Kalifornije duž prvog američkog interkontinentalnog autoputa, gledano kroz njegov retrovizor.”

Džozef Svensen

Violončelista Zlatomir Fang pojavio se na svetskoj sceni kao prvi Amerikanac u poslednje četiri decenije – i kao najmlađi muzičar ikada – koji je osvojio Prvu nagradu na Međunarodnom takmičenju Čajkovski u kategoriji violončela. Od tada je osvojio brojne nagrade, oduševio kritičare i dobio ovacije širom sveta, sve više potvrđujući status jednog od najistaknutijih violončelista današnjice. Publiku oduševljava besprekornom virtuoznošću i izuzetnom osećajnošću, a sa svojih 27 godina već je izgradio status zvezde nove generacije vrhunskih umetnika. Fang će izvesti Bernštajnove Tri meditacije i Bruhov Kol Nidrej, koje čine spiritualnu vertikalu programa.

Koncert kruniše Druga simfonija Čarlsa Ajvza, koja sadrži brojne aluzije na američko i evropsko muzičko nasleđe. Pažljivi slušaoci prepoznaće fragmente iz popularnih pesama, himni i marševa, ali i reference na čuvena klasična ostvarenja poput kompozicija Betovena, Bruknera, Baha i Vagnera. Ulaznice su u prodaji na blagajni Filharmonije kao i onlajn.

