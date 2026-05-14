Arhivska fotografija Milene Dravić sa Kanskom festivala 1971. godine, sa replikom sopstvene glave u ruci

Milena Dravić nije bila samo jedna od najvećih glumica jugoslovenske kinematografije. Bila je lice jedne epohe, umetnica koja je umela da spoji eleganciju, hrabrost i filmsku provokaciju na način kakav se retko viđao i na evropskoj sceni.

Jedan od najneobičnijih trenutaka njene karijere dogodio se 1971. godine na Kanskom festivalu, kada se pojavila promovišući film „W.R. Misterije organizma” reditelja Dušana Makavejeva. Na fotografiji koja se i danas prepričava, Milena pozira sa slavnim rediteljem Milošem Formanom, dok u ruci drži repliku sopstvene odrubljene glave.

Taj prizor nije bio samo provokativan festivalski detalj. Bio je direktna aluzija na film koji je u trenutku prikazivanja šokirao javnost, podelio kritiku i postao jedno od najkontroverznijih ostvarenja jugoslovenskog crnog talasa.

Film koji je osvojio svet, ali uznemirio Jugoslaviju

„W.R. Misterije organizma” bio je mnogo više od običnog filmskog eksperimenta. Makavejev je u njemu spojio politiku, seksualnost, komunizam, psihoanalizu i ideje Vilhelma Rajha, stvarajući delo koje je istovremeno bilo duhovito, subverzivno, provokativno i otvoreno političko.

U svetu je film dočekan kao hrabar autorski iskorak. U Jugoslaviji je, međutim, izazvao skandal. Zbog tema koje je otvarao i načina na koji je govorio o ideologiji, telu, slobodi i revoluciji, film je dugo bio sklonjen od domaće bioskopske publike.

Milena Dravić u njemu je igrala mladu komunistkinju i frizerku Milenu, ženu koja veruje u revoluciju, slobodu i ljubav, ali se sudara sa sistemom koji ne zna šta da radi s tolikom količinom životne energije.

Replika glave kao najjača slika filma

Fotografija iz Kana na kojoj Milena u ruci drži repliku svoje glave postala je jedna od najbizarnijih i najupečatljivijih slika naše filmske istorije. Ona je istovremeno bila reklama za film, komentar na njegovu završnicu i simbol umetničke drskosti koja je tada pratila jugoslovenski autorski film.

U jednoj od ključnih scena „Misterija organizma”, Milenin lik izgovara rečenicu koja je godinama kasnije dobila gotovo proročki prizvuk:

„Drugovi! Ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti!”

U završnici filma sledi i čuveni monolog upućen Vladimiru Iljiču:

„Ti voliš ljude, ali nisi u stanju da voliš jednog čoveka, jednog živog stvora! Iz koje si me to ljubavi udario tako da sam mislila da će glava da mi odleti? ‘Lepa si kao revolucija’, rekao si dok si me gledao kao sliku, ali nisi izdržao da te ta revolucija dodirne.”

Devet godina kasnije vratila se u Kan kao laureatkinja

Milena se u Kan vratila i 1980. godine, kada je ostvarila jedan od najvećih uspeha u istoriji jugoslovenskog filma. Za ulogu u filmu „Poseban tretman” reditelja Gorana Paskaljevića osvojila je nagradu za najbolju žensku sporednu ulogu.

Priznanje joj je uručio legendarni Kirk Daglas, a Milena Dravić je do danas ostala jedina jugoslovenska glumica koja je osvojila tu prestižnu nagradu na Kanskom festivalu.

Taj trenutak bio je potvrda onoga što je publika u Jugoslaviji već znala: Milena nije bila samo popularna filmska zvezda, već glumica evropskog formata.

Haljina od prizrenske svile koja je privukla svetske medije

Na kanskom crvenom tepihu 1980. godine Milena je zablistala i modno. Nosila je upečatljivu haljinu koju je dizajnirao Aleksandar Joksimović, čuveni kreator kojeg su nazivali „jugoslovenskim Diorom”.

Kreacija od prizrenske svile izazvala je ogromnu pažnju stranih novinara i gostiju festivala. Milena je kasnije govorila da su je mnogi stranci pitali gde mogu da nabave isti materijal, što je još jednom pokazalo kako je na Kroazeti predstavljala ne samo sebe, već i kulturu iz koje je dolazila.

