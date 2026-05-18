Malo ko zna da je legendarni Nikola Simić, koji je rođen na današnji dan, 18. maja 1934. godine, bio taj koji je, prema tvrdnjama scenariste Siniše Pavića, godinama nagovarao da se napiše serija u kojoj bi likovi iz "Tesne kože" bili obnovljeni u savremenom kontekstu.

Iako je bio idejni tvorac povratka čuvenog tandema, dogodilo se nešto potpuno neočekivano, Simić je na kraju odbio ulogu Dimitrija Pantića.

Kao razlog za ovakvu odluku, slavni glumac je naveo svoj tadašnji angažman u hit serijama "Agencija za SIS" i "Ljubav, navika, panika" na Televiziji Pink. Simić je tvrdio da je bilo fizički nemoguće da istovremeno učestvuje u snimanju čak tri serije, što bi bio nezapamćen napor čak i za takvu legendu.

Nikola Simić kao Dimitrije Pantić Foto: Printscreen

Ipak, druga strana priče baca potpuno drugačije svetlo na ovaj događaj. Siniša Pavić i producent Zoran Janković izjavili su da je Nikola Simić odustao bukvalno pred sam početak snimanja, i to nakon što je sve već bilo čvrsto dogovoreno. Ova odluka je tada izazvala pravi potres u produkciji, jer je sve bilo spremno za veliki povratak čuvenog Pantića.

Nakon Simićevog odustajanja, ulogu mlađeg referenta preuzeo je maestralni Petar Kralj. Međutim, zbog promene glumca i novog pravca u kom je priča krenula, sam lik Dimitrija Pantića je nakon prvog ciklusa značajno promenjen u odnosu na onog kojeg pamtimo iz "Tesne kože". Kako je serija odmicala, lik Pantića je postepeno marginalizovan, dok je fokus potpuno prebačen na Šojića i njegove političke mahinacije.

Petar Kralj u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

Scenarista Siniša Pavić je tokom života u jednom intervjuu pričao o ovoj situaciji i rekao da mu je sve bilo veoma stresno.

- Posle "Bele lađe" bio mi je potreban duži odmor. Tu seriju počeo sam da pišem uz veliki stres, a završio je uz još teži, pa sam dozvolio sebi izvestan otklon od tog posla. Najpre mi je Pantić, pošto je 10 godina molio da mu napišem tu seriju i ovekovečim njegovu "životnu ulogu", pred sam početak snimanja rekao da ne može da učestvuje u tom poslu i da nema tih para koje bi mogle da promene njegovu odluku. Na kraju je i Šojić, nakon što je šest godina besprekorno radio svoj posao, procenio, kao i Pantić, da televizija "nema" tih para zbog kojih bi on to nastavio da radi. Meni, koji sam ispisao 100 epizoda, nije padalo na pamet da te pare tražim. Ali sam upravo zbog gledalaca morao da prepravim i ponovo napišem poslednjih osam epizoda, promenim glavnog glumca i celokupnu strukturu poslednje sezone serije kako ne bi ostala nedovršena. Nikome nije palo na pamet da mi plati bar taj dopunski rad koji je bio teži od svega što sam ikada radio - ispričao je Pavić.

lane Gutović u ulozi Srećka Šojića Foto: Printscreen/Youtube

Nikola Simić preminuo je u novembru 2014. godine, aMilan Lane Gutović u avgustu 2021. godine.

