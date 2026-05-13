Premijera dokumentarnog filma "Profesija reporter – Zapis“ održana je u utorak u punoj sali MTS dvorane u Beogradu. Film, koji su u sopstvenoj produkciji, realizovali Stojan Đorđević, Zoran Ilić, Vlada Marković i Milan Nikolić donosi intiman i autentičan pogled na profesiju fotoreportera, ljudi koji stoje iza objektiva dok se istorija dešava ispred njih.

Kroz lične priče 10 srpskih fotoreportera, čije su fotografije obilazile svet duže od pola veka, i arhivske fotografije, dokumentarac osvetljava svakodnevicu profesije koja često ostaje nevidljiva, uprkos tome što upravo njeni pripadnici beleže trenutke koji ostaju trajno zabeleženi.

Publika je tokom projekcije imala priliku da zaviri u svet fotoreportera, koji su pratili pad Čaušeskua, svrgavanje Sadama Huseina i Gadafija, kao ratove u Libiji, Siriji, Iraku, ali i na prostorima bivše Jugoslavije.

„Želeli smo da pokažemo da iza svake fotografije stoji čovek koji je često da bi je snimio bio u teškim, nepredvidivim, pa čak opasnim okolnostima. Smatrali smo da je važno da njihove priče budu ispričane,“, rekao je Zoran Ilić, fotograf i autor filma, nakon projekcije i napomenuo da je fotoreporterski posao mnogo više od samog fotografisanja.

„Nekada je dovoljno nekoliko sekundi da odlučite da li ćete napraviti fotografiju koja će ostati zauvek zapamćena. To je velika odgovornost, ali i razlog zbog kog svi mi i dalje volimo ovaj posao“, rekao je on.

Dokumentarni film „Profesija fotoreporter – Zapis“ predstavlja svojevrsno priznanje generacijama fotoreportera koji su beležili najvažnije društvene, političke i istorijske trenutke, često rizikujući sopstvenu bezbednost kako bi javnosti preneli istinu kroz fotografiju.

