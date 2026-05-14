U Narodnom pozorištu u Beogradu juče je otvorena izložba "Filološko delo Jovana Sterije Popovića – Rečima kroz vekove" autorke dr Nede Pavlović. Ove, 2026. godine, navršava se 220 godina od rođenja i 170 godina od smrti velikog pisca i rodonačelnika srpske drame.

Foto: Ministarstvo Kulture

"Bilo mi je veliko zadovoljstvo da u Narodnom pozorištu u Beogradu otvorim multimedijalnu izložbu u okviru koje je predstavljena i monografija Filološko delo Jovana Sterije Popovića – Rečima kroz vekove. Ovo je dragocena prilika da se šira kulturna javnost upozna sa manje poznatim naučnim i filološkim stvaralaštvom Jovana Sterije Popovića, jednog od najznačajnijih imena srpske kulture. Sterijini komični komadi postali su klasična dela srpskog teatra koja i danas privlače publiku, ali su njegove tragedije, romani, poezija i filološki rad poznati samo užem krugu poznavalaca srpske književnosti. Sterija je bio posvećeni filolog koji je verovao da je jezik ogledalo karaktera naroda”, rekao je Nikola Selaković.

Knjiga i izložba dr Nede Pavlović predstavljaju dragocen putokaz kroz Sterijin filološki svet i otkrivaju Steriju koji se nije borio samo za pravilnost, već i za snagu srpskog jezika da izrazi ključne pojmove nauke i visoke kulture. Na otvaranju su govorili i upravnik Dragoljub Bajić i autorka.

Foto: Promo

Svoj profesionalni rad Neda Pavlović gradi na preseku humanističkih nauka i savremenih obrazovnih modela, sa posebnim fokusom na kritičko mišljenje i transformaciju školstva u digitalnom dobu. Kao lider u obrazovanju i deo sistema koji integriše nacionalni i međunarodni (Cambridge) program, aktivno učestvuje u razvoju inovativnih pristupa učenju, uključujući primenu veštačke inteligencije u nastavi. Na izložbi je korišćena pomoć AI i prilagoćena je i mladina.

Foto: Kurir

Izložba i monografija realizovane su uz podršku Ministarstva kulture i predstavljaju spoj naučnog istraživanja i savremene interpretacije našeg kulturnog nasleđa, podsećajući nas na značaj očuvanja i razumevanja sopstvenog jezika, kulture i identiteta.

Izložba je otvorena do 16. maja.

