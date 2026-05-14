Nekadašnji prvak i direktor Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, istaknuti baletski umetnik i pedagog Dušan Simić, preminuo je 13. maja u Beogradu, u 75. godini.

Odlazak umetnika koji je decenijama pripadao samom vrhu domaće baletske scene predstavlja veliki gubitak za Narodno pozorište, baletsku umetnost i generacije igrača koje su uz njega stasavale, učile i stvarale.

Trag na sceni

Tokom duge i bogate karijere, Simić je ostvario niz značajnih uloga na sceni matičnog teatra. Bio je umetnik prepoznatljive scenske pojave, izuzetne kontrole pokreta i izražajne dramske snage, zbog čega su njegove interpretacije ostajale u pamćenju publike.

Njegovu igru obeležavali su otmenost, virtuoznost i lakoća, ali i sposobnost da svakoj ulozi podari unutrašnji život, karakter i snažan umetnički pečat.

Uloge za pamćenje

Ljubitelji baleta pamtiće ga po brojnim ostvarenjima, među kojima se posebno izdvajaju Petar Pan u istoimenoj predstavi, Bazil u „Don Kihotu“, Albert u „Žizeli“, Franc u čuvenoj „Kopeliji“ Dimitrija Parlića, kao i Vlah Alija u baletu „Banović Strahinja“ Lidije Pilipenko.

Upravo mu je uloga Vlaha Alije donela značajno priznanje — na Festivalu jugoslovenskih baletskih umetnika u Ljubljani 1981. godine dobio je Nagradu za najbolje umetničko ostvarenje.

Nagrada za životno delo

Za sve ono što je tokom karijere pružio srpskoj baletskoj sceni, Udruženje baletskih umetnika Srbije dodelilo mu je Nagradu za životno delo 2003. godine.

