Bojan Pečar pripadao je onoj retkoj vrsti muzičara čije se prisustvo pamti i onda kada nisu stajali u prvom planu. Kao basista Ekatarine Velike, bio je deo jednog od najvažnijih bendova jugoslovenske rok scene, ali je njegov život, baš kao i sudbina grupe kojoj je pripadao, ostao obavijen talentom, lepotom, mitovima i preranom smrću.

Rođen je 22. marta 1960. godine u Beogradu, a odrastao je u vremenu u kojem je jugoslovenski rokenrol stvarao sopstveni jezik, estetiku i generaciju. Pre nego što će postati deo EKV-a, Pečar je već bio prisutan na novotalasnoj sceni, a posebno važna stanica u njegovoj karijeri bio je bend VIA Talas.

Ljubav sa Mirom Mijatović i bend VIA Talas

VIA Talas je nastao početkom osamdesetih, a u postavi su bili Bojan Pečar, Mira Mijatović, Dušan Gerzić Gera i Miško Petrović Plavi. Mira Mijatović bila je ćerka jugoslovenskog političara Cvijetina Mijatovića, predsednika Predsedništva SFRJ 1980. i 1981. godine, što je njihovoj priči dalo dodatnu pažnju javnosti.

Bend je 1983. objavio album „Perfektan dan za banana ribe”, a pesma „Sama” ostala je jedna od najprepoznatljivijih numera tog perioda.

Ipak, najveći trag Bojan Pečar ostavio je kada je postao deo benda koji će promeniti domaću muziku.

Ulazak u EKV i vreme kada je sve delovalo moguće

Pečar se 1984. godine priključio grupi koja će postati poznata kao Ekatarina Velika. Uz Milana Mladenovića i Margitu Stefanović Magi, bio je deo postave koja je stvorila neke od najvažnijih pesama jugoslovenskog roka.

Njegov bas nije bio samo pratnja. U muzici EKV-a imao je posebno mesto - davao je dubinu, nerv, puls i onu prepoznatljivu tamnu energiju zbog koje su njihove pesme i danas jednako snažne.

Bojan je važio i za jednog od najlepših muškaraca jugoslovenske rok scene. O njegovoj harizmi govorilo se mnogo, a posebno se prepričavala izjava Margite Stefanović Magi da joj nije bilo jasno zašto je Milan Mladenović važio za seks-simbol, kada je Bojan bio „daleko veći macan”.

Bojan Pečar,Margita Stefanović u spotu grupe EKV Foto: printscreen/youtube/Ekatarina Velika Official

Njih dvoje su, prema biografskim zapisima i brojnim sećanjima savremenika, bili i u emotivnoj vezi. Ta priča dodatno je doprinela mitu o EKV-u kao bendu u kojem su se muzika, ljubav, prijateljstva, umetnost i autodestrukcija neprestano preplitali.

Rat, odlazak i život daleko od Beograda

Sa početkom rata i raspadom zemlje u kojoj je odrastao, Bojan Pečar odlazi u London. Taj odlazak bio je i fizičko i simbolično udaljavanje od scene na kojoj je stekao slavu.

U inostranstvu je nastavio da se bavi muzikom. Svirao je sa muzičarima sa ovih prostora, sarađivao sa Dušanom Kojićem Kojom, a pominje se i njegov rad sa grupom Lost Children.

Ipak, uspeh koji je imao sa Ekatarinom Velikomviše se nije ponovio. London mu nije doneo novu veliku scenu, već drugačiji, tiši i teži život. U domaćim medijima često se prepričava da je jednom, očajan i svestan koliko je daleko od nekadašnjeg života, na ulici uzviknuo: „Znate li vi ko sam ja bio?”

Smrt u 38. godini

Bojan Pečar preminuo je 13. oktobra 1998. godine u Londonu, u 38. godini. Prema najčešće navođenim biografskim podacima, umro je od posledica infarkta, dok se u medijskim tekstovima često navodi da mu je pozlilo dok je čekao metro.

Milan Mladenović i Bojan Pečar Foto: Printscreen/Youtube

Njegova smrt dodatno je učvrstila tragični oreol koji prati EKV. Milan Mladenović preminuo je 1994. godine, Margita Stefanović 2002, a sudbina članova benda godinama se doživljava kao jedna od najtužnijih priča jugoslovenskog rokenrola.

