Beogradsko dramsko pozorište (BDP) spremno je za još jedan veliki teatarski poduhvat. U subotu, 16. maja, na sceni "Olivera i Rade Marković" biće premijerno izvedena "Bogojavljenska noć" Vilijama Šekspira u režiji Lidije Dedović. Reprizna izvođenja zakazana su za 17, 19. i 20. maj. Rediteljka iz Crne Gore, zajedno sa ansamblom s Crvenog krsta koji predvode Jelisaveta Orašanin i Miodrag Radonjić, donosi modernu interpretaciju jedne od najpopularnijih Šekspirovih komedija, istražujući granice između ljubavi, iluzije i identiteta. Za Kurir pred premijeru govori Jelisaveta.

- Čast mi je što sam u ovoj ekipi. Imali smo dva meseca veoma napornih, ali predivnih proba. Iako imam 37 godina (i dosta pozorišnog staža), ovo mi je prva glavna uloga u pozorištu i osećam neku vrstu odgovornosti prema samoj sebi za lik Viole. Šekspir je fenomenalan pisac, dao je dosta toga, pomogao tekstom da nam bude lakše da stvorimo ove likove. Dali smo savremeni ugao gledanja na "Bogojavljensku noć" - kaže glumica.

Šekspir je svevremen, to već znamo, a na koji način ovaj komad komunicira s modernim svetom i šta je njegova suština?

- Suština su ljubav, razumevanje i radnja u kojoj svakodnevno živimo, kao i to neko čupanje svega toga. Šekspir upravo piše o ljubavi i svemu ovome što sam navela, a to je stvarno neiscrpna tema. Najveće stvari u istoriji dešavale su se kroz ljubav. Slikari su stvarali najlepše slike iz ljubavi ili iz neuspelih ljubavi. Ljubav je ključ za ovu planetu i današnje vreme.

Pominjali ste đuskanje, jer je u pitanju komedija s mnogo songova. Da li vam je zabavno u tom procesu i očekujete li da će i publici biti zabavno?

- Verujem da hoće, prvenstveno zato što je komedija, a onda i zbog songova i savremene muzike. Mislim da će publika na trenutke i zaigrati, što nam je i cilj i što predstavlja definitivno novi prikaz Šekspira.

Imate trideset i sedam godina i ovo vam je prva glavna uloga. Da li se isplatilo čekati?

- Nadam se da je vredelo. Najveće blago su ovi mladi ljudi i drage kolege Vukašin Jovanović, Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Anja Ćurčić, Tamara Šustić i Anja Jovanović, s kojima sam prvi put imala priliku da radim i koji su mi mnogo pomogli u ovom procesu. Tu je i Mićko, s kojim sam studirala i s kojim se veoma dobro poznajem. Samim tim mi je rad bio lakši jer nismo imali proces upoznavanja, pa smo tačno znali iz kog ključa svako treba da igra i šta jedno drugom da kažemo da bismo ulogu učinili boljom.

Kako će publika danas razumeti ovaj komad, koji je u stihu?

- Hoće, apsolutno, zato što mislim da je ovo stvarno uvek aktuelna tema. Mislim da je Lidija uspela da napravi savremeni komad; iako pričamo u stihu, uspeli smo da ga razbijemo. Imamo dosta songova i plesnih numera, koji će pomoći ljudima da lakše razumeju ovaj komad, i stvarno se radujem suboti.

Kako je hodati svetom kao muškarac?

- Više od pola predstave sam muškarac, ali muškarac koji je sve vreme svestan toga da je žena. Pošto žena igra muškarca, postoji konstantna unutrašnja borba. Svesna sam da sam žena u tom komadu i tu je njena borba između zaljubljenosti prema Orsiniju i odgovornosti prema Oliviji, koja se u njega zaljubila potpuno nespretno. Ona ulazi u sve veću mrežu koju sama plete, a onda se potpuno nesvesno uplete u svoju paukovu mrežu, iz koje uspeva da se oslobodi isključivo istinom. Za mene je to kao glumicu bilo dosta značajno i imala sam mnogo toga da ponudim. Mislim da je pristup ovom komadu nešto potpuno drugačije i da će biti zabavno za gledanje.

Da li je teže igrati komediju ili je vama to lakše?

- Mislim da je teže nasmejati ljude, ali meni je to lepše. Komedija je apsolutna radost za mene kao glumicu i u svakom komadu smislim nešto novo što bi me obradovalo. Komediju obožavam, to je ono što mi potpuno odgovara.

Kako Jelisaveta provodi slobodno vreme

Ko vam je od komičara bio uzor kad ste počinjali?

- Kad sam počinjala, ako pričamo o domaćim glumcima, obožavala sam Zorana Radmilovića, Batu Stojkovića, Seku Sablić i Anicu Dobru. To su ljudi koji su mi detinjstvo učinili lepšim. Ima zaista mnogo genijalnih komičarki koje sam obožavala kao dete, poput Olivere Marković i Ružice Sokić.

Imate li nekih neostvarenih želja u glumi?

- Imam mnogo želja, zapravo, svaka želja mi je neostvarena. Svaka uloga je za mene apsolutno inspirativna i svakoj ulozi, bila velika ili mala, pristupam isto - s mnogo rada.

Glumci leti obično rade, snimaju, da li će to i s vama biti slučaj?