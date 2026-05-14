Beograd će od 15. do 20. maja ponovo biti najveselije i najmaštovitije mesto pod zvezdama, jer nam stiže jubilarno, 20. Pozorište Zvezdarište, festival koji već dve decenije raste zajedno s decom, njihovom maštom, pitanjima, smehom i velikim srcima. Pod sloganom "Dve zvezdane decenije", Zvezdarište će ove godine okupiti publiku, umetnike, pisce, glumce, muzičare i male sanjare u Teatru "Vuk", Malom pozorištu "Duško Radović", Pozorištu lutaka "Pinokio", Biblioteci "Moma Dimić" i Biblioteci-galeriji "Branko Miljković".



Festival će zvanično početi danas u 10 časova, baš na Međunarodni dan porodice, tradicionalnim Zvezdanim karnevalom ispred Teatra "Vuk". Biće to pravo malo ulično slavlje - s muzikom, plesom, kostimima, animatorima cirkus teatra Inex, sportskim i plesnim igrama školice sporta Activity i velikim brojem mališana, koji će trg pretvoriti u najveseliju pozornicu u gradu.

Posebnu čar karnevalu daće Zoi Kida (Ana Radonjić), koja će zajedno s horom izvesti pesmu "Voli me" i himnu Zvezdarišta - taman kako i dolikuje festivalu koji već dvadeset godina slavi ljubav prema detinjstvu, umetnosti i zajedništvu. U Teatru "Vuk" će u 10.30 sati biti dodeljeno i priznanje Saveta festivala Zvezda među zvezdama. Ovogodišnji laureat je Igor Bojović, dramski pisac, dramaturg i scenarista, dugogodišnji direktor pozorišta "Pinokio" i "Boško Buha", čovek koji je svojim tekstovima i radom obeležio detinjstva mnogih generacija, a priznanje dobija posthumno.



Prva predstava u takmičarskoj selekciji biće "Giga pravi more" Narodnog pozorišta "Toša Jovanović", nakon koje će publika imati priliku da razgovara s Jasminkom Petrović, autorkom romana po kojem je predstava nastala. Tokom šest festivalskih dana biće izvedeno 10 predstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske, po izboru selektora Željka Hubača. O nagradama će odlučivati stručni i dečji žiri - jer na Zvezdarištu glas dece uvek ima posebno mesto.

Stručni žiri ove godine čine rediteljka Anđelka Nikolić, glumac Daniel Sič i dramska spisateljica Isidora Milosavljević, dok dečji žiri čini devetoro učenika Osnovne škole "Veljko Dugošević", polaznika škole za scensku umetnost Actory Factory, uz mentorstvo glumice Aleksandre Maraš.

Na repertoaru su predstave "Tri musketara", "Ja sam Akiko", "Leto kada sam naučila da letim", "Zašto ih nije briga", "Čudo", "Aska i vuk", "Mjesečev gost", "Sjaj zvezda na plafonu" i mnoge druge priče koje govore o odrastanju, hrabrosti, prijateljstvu, usamljenosti, slobodi i svemu onome što deca često osećaju mnogo iskrenije i hrabrije od odraslih.

