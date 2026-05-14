Scena Pozorišta na Terazijama postaće tesna za svu energiju i strast koju sa sobom nosi ansambl čuvenog mjuzikla "Cigani lete u nebo", jer će se u čast velikog jubileja pred publikom naći obe glumačke podele istovremeno.

Ovaj pozorišni fenomen, koji već više od dve decenije osvaja srca publike, proslaviće svoje 400. izvođenje u četvrtak, 4. juna. Ulaznice za ovo specijalno veče biće u prodaji od subote, 16. maja, a interesovanje je, kao i uvek kada su "Cigani" u pitanju, ogromno.

Foto: Dalibor Tonković Pozorište na Terazijama

Tokom 22 godine svog scenskog života, mjuzikl "Cigani lete u nebo" pogledalo je više od 200.000 gledalaca kako na matičnoj, tako i na scenama širom zemlje i van nje.

Premijera predstave, u režiji Vladimira Lazića, bila je 17. aprila 2004. godine. Iako na početku nije bio dočekan sa mnogo ohrabrenja od strane pozorišne kritike, ovaj komad je tokom godina izrastao u mjuzikl jedinstvene energije, u kom ansambl kroz ruske pesme Jevgenija Doge oslikava jednu od najlepših i najemotivnijih pozorišnih ljubavnih priča.

Foto: Marina Lopičić



Tokom prethodnih godina, menjali su se i učesnici u predstavi, a najveća promena se dogodila 2020. godine kada je nakon 16 godina igranja Milena Vasić ulogu Rade predala mlađim koleginicama Oliveri Bacić i Mioni Marković sa željom da nastave uspeh ove predstave u godinama koje slede. U isto vreme, Nikola Šurbanović kao Lojko Zobar postao je novi član ansambla predstave. On se pridružio Ivanu Bosiljčiću.



“Najveći adut ove predstave je duša od koje su satkani likovi koji obitavaju u njoj. To je nama koji igramo zanosno, strastveno, emotivno, iskreno. Samim tim i publici koja je deo te magije koja traje više od dvadeset godina!” - kaže Olivera Bacić.