Zaboravite Šeldona: Pogledajte tizer za novu otkačenu seriju "Baksuzni Stjuart"
HBO Max je objavio službeni tizer za Max Original humorističnu seriju "Baksuzni Stjuart" (Stuart Fails To Save The Universe) tokom Warner Bros. Discovery Upfront prezentacije kompanije Warner Bros. Discovery u Njujorku. Prva epizoda serije od deset nastavaka premijerno stiže u petak, 24. jula na HBO Max striming platformu. Nove epizode izlaziće svakog petka.
Vlasnik prodavnice stripova Stjuart Blum dobija zadatak da obnovi stvarnost nakon što razbije uređaj koji su izgradili Šeldon i Leonard, čime slučajno izaziva multiverzalnu apokalipsu. U ovoj misiji pomažu mu njegova devojka Deniz, prijatelj geolog Bert, kao i kvantni fizičar i notorno naporan tip Beri Kripki. Tokom putovanja susreću alternativne verzije likova koje smo upoznali i zavoleli u seriji "Štreberi". Kao što naslov sugeriše, stvari ne idu baš po planu.
U seriji glume Kevin Sasman (Stjuart), Lauren Lapkus (Deniz), Brian Posehn (Bert) i Džon Ros Bouvi (Beri).
Seriju producira Chuck Lorre Productions u saradnji sa Warner Bros. Television, a autori, scenaristi i izvršni producenti su Čak Lori, Zak Pen i Bil Prejdi.
