HBO Max je objavio službeni tizer za Max Original humorističnu seriju "Baksuzni Stjuart" (Stuart Fails To Save The Universe) tokom Warner Bros. Discovery Upfront prezentacije kompanije Warner Bros. Discovery u Njujorku. Prva epizoda serije od deset nastavaka premijerno stiže u petak, 24. jula na HBO Max striming platformu. Nove epizode izlaziće svakog petka.

Vlasnik prodavnice stripova Stjuart Blum dobija zadatak da obnovi stvarnost nakon što razbije uređaj koji su izgradili Šeldon i Leonard, čime slučajno izaziva multiverzalnu apokalipsu. U ovoj misiji pomažu mu njegova devojka Deniz, prijatelj geolog Bert, kao i kvantni fizičar i notorno naporan tip Beri Kripki. Tokom putovanja susreću alternativne verzije likova koje smo upoznali i zavoleli u seriji "Štreberi". Kao što naslov sugeriše, stvari ne idu baš po planu.