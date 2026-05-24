Čuvena glumica Maja Mandžuka osvrnula se na period koji je provela u Americi, i spomenula nepravdu koju je doživela u rođenoj zemlji zbog predstave koju je želela da donese.

Čuvene glumice Maje Mandžuke mnogi se sećaju iz kultnog filma "Munje". Igrala je zavodnicu Katu, a od momenta kad se pojavila na malim ekranima, cela Srbija se zaljubila u njen lik.

Talenotvanoj glumici ovo ostvarenje širom je otvorilo vrata filmske scene u regionu, međutim, ona je odlučila da karijeru gradi u Americi.

U Njujorku je provela dugih 15 godina, a tek je nedavno, po povratku u rodnu zemlju progovorila o svojim iskustvima.

Međutim, jedan deo njene ispovesti za WTF radio, posebno je odjeknuo na mrežama.

Kako je Mandžuka otkrila, njoj su u Srbiji ukrali ideju za predstavu.

"Dok sam živela u Njujorku, ja sam uvek gledala, kad dođem u Srbiju, na dve nedelje, da napravim neki spoj između svoje zemlje i Amerike. I onda, gledajući jednu predstavu u Njujorku, to je bilo pre jedno dve godine, živeći na Brodveju, upoznajem i producente, i jako mi se svidela predstava, komedija je u pitanju. Malo se raspitam, uđem u priču, dođem do ljudi da dobijem prava za tu prestavu, jer sam htela da je donesem u Srbiju, ali legalno", započela je Maja.

"Dođem do porodice, pisca - on preminuo, oni mi daju prava, otkupim to, no, u međuvremenu, naravno da sam napravila grešku i rekla nekim ljudima ovde za svoju ideju i na čemu radim, i to mi je ogromna greška", nastavlja glumica.

"Naravno, neko mi je ukrao ideju, i ta predstava i dan-danas ide. Ta predstava nije ni 20 odsto onoga što je na Brodveju, ali ta prestava je uspešna ovde i dalje", zaključila je Mandžuka.

