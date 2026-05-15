Po prvi put u Srbiju, Kineska nacionalna opera stiže sa svojom monumentalnom produkcijom klasične opere Đakoma Pučinija „Turandot“ 22. juna 2026. u Sava centru sa početkom u 20:00 časova. Više od 200 umetnika preuzeće scenu, uz produkcijsku podršku šest kamiona koji prevoze izuzetnu scenografiju i kostime, pravi trijumf scenske umetnosti i maksimalnog kvaliteta Kineske nacionalne opere.

Opera „Turandot“ smeštena je u Kinu i pripoveda bezvremensku priču o princezi nepokolebljivog srca i hrabrom princu koji se usuđuje da reši njene tri zagonetke. To je drama o hrabrosti, mudrosti i moći ljubavi, delo koje nastavlja da inspiriše generacije publike širom sveta i ostavlja trajan utisak na svakog gledaoca.

Ulaznice su dostupne onlajn na tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Na sceni publika će videti poznate umetnike i stvaraoce: dirigenta Jang Janga, soprane Liu Janhua i Jao Hong, tenora Li Šuanga, koncertmajstora Du Sjuana uz reditelja Vanga Hućuana, vodeće ličnosti Kineske nacionalne opere čiji nastupi garantuju muzičku, dramsku i vizuelnu dubinu dostojnu istinske operske proslave.

Ovo je izuzetan kulturni događaj, deo velike međunarodne turneje koja predstavlja umetnost Kineske nacionalne opere u nekim od najprestižnijih koncertnih prostora u Evropi. Srbija je među retkim zemljama izabranim da bude domaćin ove impresivne produkcije, predstavljene u svom punom umetničkom i scenskom sjaju.

Kineska nacionalna opera, osnovana 1952. godine, radi pod okriljem Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine. U njenom sastavu su operski i horski ansambl, simfonijski orkestar i umetnici različitih profila koji neguju spoj tradicionalne i savremene umetnosti. Tokom više od sedam decenija rada, ansambl je ostvario veliki broj međunarodnih turneja i saradnji, predstavljajući svetu bogatstvo kineske muzičke kulture.