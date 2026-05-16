Parni valjak se, ni posle 50 godina rada, ne zaustavlja, pa i dalje iz Husove kuhinje izlaze hitovi, među kojima je najnoviji singl "Danas nisam svoj". Bend nastupa 16. maja u beogradskom Sava centru obeležavajući pet decenija postojanja. Novi vokal Igor Drvenkar, u razgovoru za Kurir, otkriva kako se nosi sa odgovornošću nakon više od sto nastupa i na koji način mu je očinstvo promenilo prioritete.

Igor Drvenkar Foto: Davor Dragicevic/www.kliker.com.hr (c)2024

Koliko je teret, a koliko privilegija biti u ovom bendu?

- Prisutno je mnogo i tereta i privilegija. Postao sam malo opušteniji jer smo prošli zaista veliki broj koncerata, ali je i dalje prisutna velika odgovornost i pozitivan stres. Sve to nosi svoju lepotu jer kao bend rastemo, postali smo bliski i funkcionišemo kao jedna lepa porodica u kojoj smo svi jedan drugom potpora.

U Beogradu ste nastupali u klubovima, zatim u većim dvoranama, a sad je na redu Sava centar. Kako su koncipirani koncerti na ovoj turneji? Nastupate li i u arenama?

- Prošle godine smo počeli sa arenama - prva je bila u Puli 15. avgusta, a zatim u Zagrebu 29. novembra, što je bila kruna svega što smo prošli u ovoj novoj priči. Ne bih umanjivao ostale nastupe jer su celom bendu podjednako važni. U Zagrebu smo kod kuće, pa je možda postojao veći stres da sve prođe kako treba, ali koncert je bio predivan i veoma sam zahvalan na tome.

Igor Drvenkar Foto: Davor Dragićević



Da li ste ranije bili na nekom koncertu u Sava centru? Jeste li osetili taj prostor?

- Nažalost, nisam. Zato se veoma radujem, naročito jer je prošlo dosta vremena od našeg poslednjeg beogradskog koncerta 9. novembra 2024. godine. Video sam utiske kolega nakon renoviranja prostora i jedva čekam nastup. Bend je tu već puno puta nastupao.

Prošle godine ste objavili i studijski album. Kako je izgledao rad u studiju i saradnja s Husom?

- To je bio veoma interesantan proces zbog "old school" pristupa benda, gde su pesme zapravo živa svirka. Hus dođe sa akustičnom gitarom, odsvira pesmu i posmatra naše reakcije. Zatim svi uzimamo instrumente i krećemo sa aranžiranjem. Neke pesme zažive brzo, dok oko drugih "žilavimo" mesecima tražeći idealan zvuk i atmosferu. Na primer, prva pesma koju sam snimao bila je "Sad kad znaš", ali je tada imala potpuno drugačiji aranžman od objavljene verzije.

Koja nova pesma Valjka je postala vaša "lična karta"?

- Sigurno je to pesma "Moja glava, moja pravila", jer sam se s njom predstavio publici.

Svesni smo koliki je trag ostavio Aki Rahimovski. Kako ste uspeli da pronađete sopstveni stil izražavanja, a da to ostane Parni valjak bez imitacije?

- Akija je nemoguće imitirati; to ne bi bila iskrena emocija. Trudio sam se da budem svoj, u čemu me je bend maksimalno podržao. Od Akija sam naučio da je u interpretaciji potrebno dati celog sebe i da su za uspešan koncert potrebni i publika i izvođač koji zajedno stvaraju uspomene. Melos Parnog valjka dolazi iz Husovih stihova i kompozicija.

Igor Drvenkar Foto: Zorana Jevtić

Da li vas privlači pisanje sopstvene muzike?

- Pisao sam muziku i ranije, ali sada to činim ređe jer sam potpuno posvećen nastupima i održavanju kondicije kako bih izdržao naporne koncerte. Aki je bio veoma energičan na sceni, i to mi je primer koji sledim u smislu scenskog utiska i energije.

Bavite li se i dalje glumom i operom?

- Bavim se onoliko koliko mi obaveze s bendom dozvoljavaju. Trenutno imam tri aktivne predstave: "Isus Hrist Superstar" (uloga Pontija Pilata), "Lepotica i zver" i "Jadnici". Pošto se pozorište trenutno renovira, mogu više da se posvetim bendu.

Foto: Zorana Jevtić

Nedavno ste postali otac, dobili ste ćerku. Šta se u vašem životu sada promenilo?

- Promenio se smisao života, pa su i pesme dobile novu dimenziju. Sada je tu jedan mali život za koji smo odgovorni. Želimo da naše dete bude zdravo i da živi svoje snove, a mi ćemo se truditi da joj to omogućimo.

Koju pesmu pevate kao uspavanku?

- Pesma "Gledam je dok spava" postala je sasvim slučajno njena uspavanka jer je momentalno umiri.

