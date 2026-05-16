U Novom Sadu otvorena je u petak veče izložba "Peščana pomeranja - izbor iz Zbirke crteža i grafike Muzeja savremene umetnosti Vojvodine", na kojoj je predstavljeno oko 160 radova autora i autorki poput Lazara Vujaklije, Ivana Radovića, Milivoja Nikolajevića, Ankice Oprešnik, Milana Kerca, Mladena Srbinovića, Uroša Toškovića, Ljubomira Kokotovića i mnogih drugih.

Novi kustor

Branislava Sekulić, direktorka MSUV, na otvaranju izložbe istakla je:

- Radovi koje možete da vidite večeras odraz su kontinuiranog rada naših kustosa u poslednjih šest decenija. Zbog prirode i krhkosti samog medija, iako najizazovnija za čuvanje, ova zbirka je i najobimnija u našim kolekcijama. Večerašnji susret je i podsećanje da u ovoj godini obeležavamo šest decenija našeg muzeja. Odlučili smo da jubilej obeležimo pokazivanjem najvrednijeg što, uz ljude, naš muzej ima, a to su naše zbirke i radovi koji se u njima čuvaju."

Branislava Sekulić iMirko Kokir, otvaranje izložbe Peščana pomeranja Foto: Marko@Ercegovic



Direktorka muzeja naglasila je da ovom izložbom MSUV predstavlja i novog kolegu Mirka Kokira, koji se premijerno našao u ulozi kustosa i autora.

- Naziv "Peščana pomeranja", kao i umetnički radovi koje možete da vidite, njegov su izbor. Zato, ako pri izlasku iz muzeja budete imali utisak da za sobom ostavljate tragove peska, za to je odgovoran i zaslužan naš Mirko Kokir - zaključila je Branislava Sekulić.

Kustos Mirko Kokir zahvalio se muzejskom timu na dobrodošlici i na dobronamernim savetima kolega tokom pripreme izložbe, te istakao da je ne posmatra isključivo kao vlastiti rad već kao zajednički trud čitavog kolektiva.

- Zbirka crteža i grafike nije samo najobimnija u fondu muzeja već je i hronološki najšira. Moći ćete da vidite crteže Ivana Radovića iz 1914. i 1915. godine, sve do radova umetnika nastalih u prethodnih nekoliko godina ili decenija. U selekciji sam se vodio idejom pomeranja i nestabilnosti, jer živimo u vremenu kada sve preispitujemo. Nadam se da sam uspeo da predstavim ovu vrlo komplikovanu i heterogenu zbirku i da iz nje izvučem ono najbolje, ali istovremeno i da problematizujem njen sadržaj - istakao je Kokir.

Lajtmotiv izložbe je priča iz stripa Nila Gejmana "Sendmen", čiji se glavni lik Morfej oslobađa iz zatočeništva otkrivajući promene unutar sopstvenog sveta snova. Radnja stripa se dalje odvija kroz niz epizoda, priča i susreta sa likovima u kojima Morfej, tj. Sendmen, obnavlja svoj svet, pritom menjajući samog sebe. Izložbom se prikazuje zbirka koja više decenija u celosti nije predstavljena publici.

Tokom svog "zatočeništva" zbirka je, poput Morfeja, ostala indiferentna na pojedince i pojave, a njenom skrivenošću propuštene su prilike da se u potpunosti izvrši njihova valorizacija. Izložba predstavlja inicijalnu tačku za dalje sagledavanje radova iz zbirke, ali pruža prostor i mogućnosti za njen dalji razvoj.

Postavljena u šest celina ("Papirne politike", "Aura", "Rečnik", "Pluralizam osamdesetih", "Geografije", "Eksperiment"), izložba grupiše radove na osnovu tematskih, problemskih i hronoloških kategorija. Ova podela celina je nestabilna i reflektuje samu zamisao izložbe, ističući proces promena ideja, mišljenja i pogleda. Ovako grupisani radovi unutar celina donose novo čitanje muzejskih predmeta i postavljaju ih u nove međusobne odnose.

Prateći program

Kao poseban segment, na izložbi će biti uključeni radovi studenata Grafičkog odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koji će doprineti novom sagledavanju dela iz zbirke. U izložbu će biti uključena i Grafička mreža, koja će tokom izložbe izvesti akciju kolektivne štampe, čime se muzej povezuje sa nezavisnom umetničkom scenom, savremenim tokovima u grafici i akterima na umetničkoj sceni.

Tokom trajanja izložbe biće priređena brojna vođenja kroz izložbu, razgovori, radionice za decu i omladinu i dva susreta Kluba knjige. Izložba je otvorena do 21. juna.

