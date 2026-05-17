Slušaj vest

U selu Darosava kod Aranđelovca pala je 12. maja prva klapa filma "Sretenje", o rađanju moderne srpske države, u režiji Predraga Gage Antonijevića. Za ulogu Karađorđa izabran je Nenad Jezdić, dok će Miloša Obrenovića tumačiti Vuk Jovanović. Ekipu je na setu posetio i ministar kulture Nikola Selaković.

Nove generacije

- Mogu slobodno da kažem da prisustvujem jednom od novih datuma u istoriji srpske kinematografije. Počelo je snimanje "Sretenja", još jedne ekranizacije epopeje slavne srpske istorije i borbe za vaskrs Srbije, borbe za njenu slobodu. Hvala Predragu Gagi Antonijeviću i čitavoj ekipi ovoga sjajnog filma, za koji verujem da će uticati ozbiljno na spasavanje novih generacija mladih Srba - poručio je Selaković.

Nikola Selaković i Čedomir Antić Foto: Ministarstvo Kulture



Ambiciozni projekat, koji pretenduje da postane jedan od najvažnijih istorijskih filmova u novijoj srpskoj kinematografiji, iznedriće na veliko platno epopeju o rađanju moderne srpske države i junačkim danima Prvog i Drugog srpskog ustanka. Pripreme za početak snimanja trajale su nekoliko meseci, što je uključivalo izgradnju grandioznih scenografija, a glumci su morali na časove jahanja i borbi kao deo priprema. Nenada smo već prvog dana zatekli na konju. Na setu smo zatekli i istoričara Čedomira Antića.

- Mi nismo imali, osim "Crnog Gruje", istorijski film na ovu temu. "Gruja" je bio komedija, "Smrt Karađorđa" je više TV film, kao i serija "Vuk Karadžić". Svaka kultura teži novim interpretacijama naše istorije. Propustili smo najmanje dve. Nadam se da ćemo dobiti veliki i značajan film - kaže za Kurir istoričar Čedomir Antić.

Pogledajte prve fotografije sa snimanja filma "Sretenje"

1/11 Vidi galeriju Film Sretenje Foto: Ministarstvo Kulture



Pored Jezdića, glavnu žensku ulogu u filmu poneće istaknuta glumica Ivana Nikolić. Ona će oživeti lik Jelene Jovanović, Karađorđeve supruge, žene koja je predstavljala stub porodice i vernu senku velikog vožda u najturbulentnijim godinama srpske istorije. Ovim kastingom proslavljeni reditelj Predrag Gaga Antonijević nastavlja svoju izuzetno uspešnu saradnju sa Ivanom, koja je ostavila dubok trag i pobrala simpatije publike u njegovoj hit seriji "Ubice mog oca". Antonijević je, kako saznajemo iz izvora bliskih produkciji, upravo u njoj video neophodnu dramsku dubinu, dostojanstvo i snagu potrebnu za interpretaciju žene koja je uz Karađorđa prolazila kroz najveće životne i nacionalne oluje - od podizanja ustanka do tragičnih izgnanstava. Njena uloga neće biti samo puka istorijska ilustracija već slojeviti prikaz stradanja i nade srpske majke i supruge tog doba.

Da "Sretenje" neće biti samo suvoparna istorijska hronika već punokrvna filmska priča koja diše i živi kroz sudbine običnih ljudi, svedoči i angažman dvojice izvanrednih glumaca u specifičnim ulogama. U zapaženim rolama gledaćemo Denisa Murića i Nikolu Kolju Pejakovića.

Pejaković kao Turčin Foto: Ministarstvo Kulture



Za razliku od Jezdića i Nikolićeve, Murić i Pejaković će tumačiti fiktivne likove. Njihov zadatak je od krucijalne važnosti za dinamiku filma - oni će služiti kao narativna nit koja povezuje centralnu radnju, vožda i ustaničke vođe s takozvanim malim čovekom iz naroda. Denis Murić, jedan od najdarovitijih glumaca mlađe generacije, svojim nespornim talentom doneće sirovu energiju srpskog seljaka ustanika, dok će maestralni Pejaković, sa svojim specifičnim, dubokim izrazom i prepoznatljivim šarmom, biti na "drugoj strani" i sigurno dati poseban kolorit i težinu scenama u kojima se prepliću surovost rata i borba za goli opstanak.

Miri dva velikana

Reditelj Predrag Gaga Antonijević potpisuje i scenario za novi film, kao i režiju, dok je producent Maksa Ćatović. Producenti su "Film danas" i "Dandelion prodakšn" sa sedištem u Los Anđelesu i Beogradu. Snimanje je planirano da traje tri meseca, a premijera se očekuje naredne godine na Sretenje.

Foto: Ministarstvo Kulture



- Ideja mi je bila da približim i pomirim Karađorđa i Miloša Obrenovića. Ove naše današnje Srbije ne bi bilo da nije bilo njih dvojice i da obojica nisu učestvovala u tom procesu - izjavio je ranije reditelj.

Bonus video: Ristovski o stranju na filmu