Na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, u subotu 16. maja premijerno je s velikim uspehom izvedena opera Petra Iljiča Čajkovskog "Evgenije Onjegin". Reč je o jednom od najuzvišenijih dela romantizma nastalom po istoimenom romanu u stihovima Aleksandra Puškina koji je slavni ruski kompozitor pretočio u raskošnu muzičku dramu koja u sebi objedinjuje snažnu lirsku emociju, duboku psihologiju likova i ličnu autorovu misao o nemoći čoveka da dosegne sreću za kojom po svojoj prirodi neprestano žudi.

Foto: Narodno pozorište Beograd



Dugoočekivani povratak tog veličanstvenog naslova na scenu nacionalnog teatra, posle 27 godina od poslednje premijere, obeležen je stajaćim ovacijama i desetominutnim aplauzom publike u prepunoj sali, što je na najbolji način potvrdilo izuzetan umetnički domet ove produkcije.

Izvođenje je predvodio gost iz Moskve, maestro Dmitrij Jurovski, jedan od najistaknutijih dirigenata svoje generacije (1979), poznat po izuzetnoj muzikalnosti, koji je Orkestar, Hor i soliste kroz kompleksnu partituru proveo sa preciznošću i suverenim osećajem za dramski tok.

Mario Pavle del Monako, Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić Foto: Narodno pozorište Beograd



Postavku je uradio mladi i veoma talentovani Mario Pavle del Monako, reditelj prepoznatljiv po izraženom psihološkom pristupu i snažnoj umetničkoj energiji.



Ulogu Tatjane pevala je gostujući sopran iz Gruzije Marina Šahdinarova, naslovnog junaka dočarao je bariton Milan Obradović, lik Tatjanine sestre Olge tumačila je mecosopran Anđela Simić, Knez Gremin bio je bas Ivan Tomašev, a pesnik Lenski - Leo Lans, takođe gostujući umetnik iz Rusije.

U ovom impresivnom umetničkom remek-delu slovenske i ruske muzike, za koje je Čajkovski napisao i libreto u saradnji sa Konstantinom Šilovskim, uloge su ostvarili i Teodora Ilić (Larina), Tatjana Mitić (Filipjevna), Darko Đorđević (Trike), Miloš Gašić (Rotni), Ilija Markov (Zarjecki) i Ranko Jović (Solo tenor).

Uz soliste baleta Milicu Jević Drndarević i Miloša Živanovića, u predstavi je učestvovao i ansambl Baleta Narodnog pozorišta u koreografiji Tamare Antonijević Spasić.

Scenografiju je kreirao Miraš Vuksanović, a kostime Katarina Grčić Nikolić.

Novo izvođenje

Prva repriza biće održana večeras (19.00), takođe pod dirigentskom upravom Dmitrija Jurovskog, a u uglavnom izmenjenoj podeli nastupiće: Vesna Đurković, Marko Pantelić, Anastasija Pavlović, Siniša Radin, Teodora Ilić, Sandra Prodanović, Ivan Tomašev, Slobodan Živković, Miloš Gašić, Ilija Markov i Ivan Debeljak.

