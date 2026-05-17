Slušaj vest

Ovog leta imamo jednu od najjačih i najproduktivnijih koncertnih sezona u istoriji, gde se nastupi stranih i domaćih bendova bukvalno dešavaju dan za danom.

Ipak, u raznolikoj ponudi izdvojio se prvi beogradski koncert thrash velikana Anthrax, koji otvaraju letnju scenu Luke Beograd nazvanu Open Air Corner u petak 29. maja, sa specijalnim gostima, grupama Nadimač i Quasarborn.Tom prilikom vođa i gitarista benda, Skot Ian i bubnjar Čarli Benante, uputili su specijalne video pozdrave našim fanovima koje možete videti ovde:

Neposredno pred početak evropske turneje, Anthrax su danas objavili svoj prvi singl nakon deset godina, nazvan "It’s For The Kids“. Isti je najava novog albuma "Cursum Perficio", koji izlazi 18.septembra 2026. pod etiketom Megaforce.

Foto: Jimmy Hutchenson

Naziv izdanja potiče od latinske fraze „istrajaću na svom putu“, koja je bila ugravirana na ulaznim vratima poslednjeg doma Merilin Monro u Los Anđelesu. Anthrax su počeli sa radom na novoj ploči uoči karantina povodom korone, šaljući jedan drugom materijal putem e-maila. S obzirom da su koncerti bili zabranjeni, a budućnost neizvesna, bend je nesvesno usvojio „Cursum Perficio“ kao svoj moto, rešen da ostane i opstane na sceni. Već 2024. imali su 14 gotovih pesama, a kao prvi singl odabrana je „It’s For The Kids“ koju od danas možete čuti na svim muzičkim platformama.