Jugoslovenska kinoteka, 27. i 28. maja prikazaće filmove Čak Norisa (1940-2026) a od 29. maja do 2. juna ostvarenja Merilin Monro (1926-1962).

Biće prikazani filmovi "Tihi bes“ (1982) Majkla Milera, "Na zmajevom putu“ (1972) Brusa Lija i drugi akcioni filmovi u kojima je Čak Noris ostvario zapažene uloge koje su mu donele slavu i u Srbiji.

Čak Noris

Kinoteka je, povodom 100 godina od rođenja jedne od najpoznatijih svetskih glumica Merilin Monro, pripremila izbor njenih filmova među koijuima us romantične komedije "Sedam godina vernosti“ (1955) i "Neki to vole vruće“ (1959) Bilija Vajldera, Merlin Monro, zanosna plavuša blistavog osmeha donela je na veliki ekran novu dimenziju seksepila i postigla ogromnu popularnost tokom kratke karijere, a nakon tragične smrti još dugo ostala simbol raskošne ženske lepote, podseća se u saopštenju.

Biće prikazani i komedija "Majmunska posla“ (1952) Hauarda Hoksa, ali i vestern „Reka bez povratka“ (1954) Ota Premingera, film "Nijagara“ (1953) Henrija Hataveja i "Neprilagođeni“ (1961) Džona Hjustona.