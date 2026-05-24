Darko Perić, momak iz Kladova, prešao je neverovatan put od studenata veterine u Rumuniji do crvenog tepiha i globalne slave. Lik dobroćudnog pljačkaša Helsinkija iz Netfliksovog megahita "La casa de papel" vinuo ga je u zvezde, ali je njegova životna priča podjednako uzbudljiva kao i scenario najnapetijeg trilera.

Darko Perić je rođen 25. marta 1977. godine u Kladovu, a magiju scene osetio je već kao šestogodišnjak kada mu je jedna Kubanka pružila šansu da pred publikom otpeva hit „Guantanamera“.

Iako je sanjao da u Zagrebu studira animaciju, rat 1991. godine srušio je te planove, pa je na insistiranje roditelja upisao veterinu u Bukureštu.

Međutim, umetnost nije mogla da čeka. Okružen studentima sa Filmske akademije, balansirao je između učenja anatomije i snimanja amaterskih filmova. Godine 1994. obrazovanje je nastavio u Temišvaru, a put ga je vodio preko pank i rok bendova sve do Berlina, gde je brusio zanat kroz kratke filmove i povezivanje sa kreativcima iz celog sveta.

Španski san i uloga koja je promenila sve

Dolazak u Barselonu 2004. godine označio je novu životnu etapu. Vrata madridske industrije otvorio mu je uspeh u seriji „Krematorio“ (2010), da bi 2015. godine delio kadar sa slavnim Benisiom del Torom u filmu „Savršen dan“. Prekretnica je bila uloga ukrajinskog mafijaša Osa u seriji „Mar de plastico“, ali mu je tek lik Helsinkija 2017. godine pomogao da razbije stereotipe o kriminalcima sa istoka Evrope i postane miljenik celog sveta.

Iako je stekao zvezdani status i obožavanje publike na svim kontinentima, Darko o svojoj karijeri i slavi govori vrlo skromno i realno. Njegov pogled na uspeh najbolje opisuju njegove izjave.

O svom pozivu i svetskom tržištu istakao je: "Ja nisam ni srpski ni španski glumac. Govorim šest jezika i moje tržište je celi svet. Ja nikada i nisam shvatao za ozbiljno karijeru glumca. Ja jesam glumac, ali sam živeo nekoliko života, i imao brojne profesije".

"Ranije nisu hteli da sednu pored mene u metrou"

Slava mu je iz korena promenila svakodnevicu, a kontrast onoga kako su ga ljudi gledali nekad i sad opisao je genijalnom anegdotom:

"Ranije nisu hteli da sednu pored mene u metrou, a sada mi traže da se slikaju sa mnom. I sve je to Helsijeva zasluga".

Uprkos nagradama i milionima fanova, Perić vrlo svesno ukazuje na to da uspeh nije trajno stanje i šalje važnu poruku mlađim generacijama:

"Tako sam se osećao u tom trenutku, a i slava koja me prati sada je prolazna. Možeš da se navikneš na to, ali to neće večno da traje. Pa ko se sada seća neke serije koja je bila hit 2013? Srećom, slava me je zatekla sada, a ne kada sam bio mlađi jer bih sa 20 godina umislio da sam kralj mamba..."

