"Godinama pijem kafu iz šolje Žarka Lauševića" Irfan Mensur otkrio sve o druženju s pokojnim kolegom, a nesvakidašnja priča je mnoge iznenadila
Za njegovog bliskog prijatelja i kolegu, Irfana Mensura, Žarko Laušević nije samo bio veliki glumac, talentovani pisac i slikar, već jedinstvena "pojava" i čovek koji je i dalje svakodnevno prisutan u njegovom životu.
Ovoj neverovatnoj povezanosti svedoči i jedan dirljiv ritual: Mensur već punih šest godina svako jutro pije svoju prvu kafu iz šolje koju mu je upravo Žarko poklonio.
- Ja o Žarku neću da pričam kao o velikom glumcu, talentovanom piscu ili slikaru. Žarko je moja pojava, on je moj čovek, i svako jutro, već šest godina, pijem prvu kafu iz njegove šolje.
Poneću tu šolju sutra u podne. Ležali smo zajedno zbog korone – tu sam ga, da tako kažem, pobedio, jer sam imao teži oblik. Tri ili četiri dana pre mene je izašao iz bolnice. Kada je izlazio, hteo je da ostavi svoje pidžame koje mu je Anita kupovala. Rekao sam mu da ih ponese kući, ali mi je ostavio šolju. Malo je okrznuta na jednom mestu, ali ja nikako ne želim da se odreknem toga da iz nje pijem kafu. Što se mene tiče, Žarko nije otišao – on je sveprisutan. Toliko ljudi govori o njemu, sve više me pitaju za njega. Toliko anegdota postoji o njegovom životu, radu, vrednostima - ispričao je svojevremeno glumac za K1, prenosi Blic.
VIDEO: Žarko Laušević promocija monografije