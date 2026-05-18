I zvanično je potvrđeno pisanje Kurira da je počelo je snimanje nove domaće serije "Marina i Futa". Ovo je priča o ljubavi, ambiciji, usponima i padovima jednog od najvažnijih autorskih tandema regionalne muzičke scene, a inspirisana je životom i stvaralaštvom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića. Serija nas vraća u zlatno doba emocije, muzike i velikih hitova - u vreme kada su stihovi menjali živote, a te pesme postale evergrin melodije. Serija nastaje kao plod saradnje Telekoma Srbija i produkcije New Age, a emitovaće se na Prvoj televiziji.

serija Marina i Futa Foto: New Age production

Uloga Marine Tucaković poverena je Milici Janevski, dok će Aleksandra Futu Radulovića tumačiti Danilo Lončarević. Milica je već igrala Marinu u filmu i seriji "Nedelja", dok je Danilo više pozorišni glumac, sa epizodama na malom i velikom ekranu. U seriji će se pojaviti i Jelena Jovičić, Marija Bergam, Vladimir Kovačević, Aleksandra Belošević, Miloš Petrović Trojpec i mnogi drugi koji će na ekranima oživeti muzičku scenu osamdesetih godina prošlog veka.

- Ovo nije samo serija. Ovo je povratak jednom vremenu koje nikad zapravo nije prošlo. Vremenu muzike, strasti, prijateljstva, haosa i ljubavi koja je bila veća od svega što je okruživala - kaže Saša el Hamed iz New Age produkcije za B92.

Oliver Mandić Foto: Nemanja Nikolić

- Ovo je priča o dvojcu čiji je genije od anonimnih pevača stvarao zvezde, a od jednostavnih melodija - himne generacija.

U srcu prestonice, u jednom stanu koji je istovremeno bio dom, studio i svet za sebe, nastale su pesme koje su zauvek promenile lice muzike čitavog Balkana. Ta priča uskoro na Prvoj televiziji dobija formu kakvu zaslužuje. Kroz njihov život, kao kroz samu dušu epohe, prolaze najveća imena koja je region ikad iznedrio - Zdravko Čolić, Oliver Mandić, Lepa Brena, Goran Bregović, grupa Zana, Mira Kosovka, Radoslav Rodić Roki, Sneki Babić, Dragana Mirković, Džej Ramadanovski, Ceca Ražnatović i mnogi drugi. Posle uglavnom žestokih momaka, Miloš Petrović Trojpec će odigrati Olivera Mandića. On trenutno snima i seriju "Plava krv", gde igra pripadnika Žandarmerije.

Miloš Petrović Foto: Milica Cvetković



Reditelj serije je Vladimir Vlada Aleksić, a scenario za ovu dugo i pažljivo pripremanu seriju uradili su Milica Konstantinović, Ružica Vasić i Zorica Cvjetić.

- Serija će publici Prve televizije ove jeseni otkriti ne samo glamur tadašnje muzičke scene već i intimni svet dvoje ljudi čija je energija ostavila neizbrisiv trag u domaćoj pop kulturi. Uz mnogo emocija, nostalgije i prepoznatljive muzike, gledaoce očekuje putovanje u vreme kada su se najveće ljubavne priče pevale - kaže El Hamed.

serija Marina i Futa Foto: New Age production

Aleksandar Radulović Futa je proslavljeni kompozitor, aranžer i producent, koji je zajedno sa suprugom Marinom ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana. Nakon porodičnih tragedija koje su ga zadesile - smrti dvojice sinova i supruge - vratio se muzici radeći na filmu "Nedelja", posvećenom Džeju Ramadanovskom, i pesmi "Za kraj", koju je otpevala Ceca Ražnatović.

