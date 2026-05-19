Sve ljubitelje benda Rammstein očekuje pravi rok spektakl 27. maja u Sava centru od 20 sati - Rammstein Symphonic Experience, visokokvalitetni simfonijski tribjut šou.

Ulaznice se mogu nabaviti na tickets.rs i svim Ticket Vision prodajnim mestima.

To je umetnička interpretacija u kojoj orkestar otkriva poznate kompozicije u novom obimu, dublje, dramatičnije i scenski snažnije.

Muzika Rammsteina govori o snazi, bolu, strasti, pobuni i slobodi.



U simfonijskom obliku ove emocije dobijaju novu dimenziju: pesme se više ne prepoznaju samo po melodiji, već se doživljavaju mnogo snažnije. Čak i ako publika poznaje svaku notu i sluša Rammstein gotovo svakog dana, ovaj koncert može da probudi potpuno nove emocije.

Šou je nastao kao jedan snažan i zaokružen projekat koji je već osvojio publiku i fanove benda širom sveta i sada konačno dolazi u Beograd.

Na sceni publiku očekuju: veliki simfonijski orkestar uživo (snaga, preciznost i disciplina), video sadržaj na kinematografskom nivou (kao posebna umetnička forma koja prati muziku), svetlo, siluete i vizuelna režija koji stvaraju snažnu scensku atmosferu, 75 minuta neprekidne orkestarske energije.

