Veliki rok spektakl Rammstein Symphonic Experience u Beogradu: Šou koji ne smete da propustite
Sve ljubitelje benda Rammstein očekuje pravi rok spektakl 27. maja u Sava centru od 20 sati - Rammstein Symphonic Experience, visokokvalitetni simfonijski tribjut šou.
To je umetnička interpretacija u kojoj orkestar otkriva poznate kompozicije u novom obimu, dublje, dramatičnije i scenski snažnije.
Muzika Rammsteina govori o snazi, bolu, strasti, pobuni i slobodi.
U simfonijskom obliku ove emocije dobijaju novu dimenziju: pesme se više ne prepoznaju samo po melodiji, već se doživljavaju mnogo snažnije. Čak i ako publika poznaje svaku notu i sluša Rammstein gotovo svakog dana, ovaj koncert može da probudi potpuno nove emocije.
Šou je nastao kao jedan snažan i zaokružen projekat koji je već osvojio publiku i fanove benda širom sveta i sada konačno dolazi u Beograd.
Na sceni publiku očekuju: veliki simfonijski orkestar uživo (snaga, preciznost i disciplina), video sadržaj na kinematografskom nivou (kao posebna umetnička forma koja prati muziku), svetlo, siluete i vizuelna režija koji stvaraju snažnu scensku atmosferu, 75 minuta neprekidne orkestarske energije.
Ovo je jedan od retkih koncerata na kojem publika poželi da ne snima telefonima, već samo da sluša, jer su muzika i atmosfera snažniji od bilo kog ekrana. Finale koncerta obično govori samo za sebe, uz stajaće ovacije publike i aplauz.