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Čuveni glumac Marko Nikolić preminuo je 2. januara 2019. u 73. godini. Potresne vesti o njegovom odlasku tada je prva je potvrdila ćerka Mina. Tokom ovih godina, legendarni glumac nije zaboravljen, a brojne uloge koje je ostavio iza sebe zauvek će se pamtiti.

Marko je bio od onih glumaca starog kova koji se publici na sceni davao kroz uloge, ali je neretko govorio o svom privatnom životu. Retko kada se otvarao i pričao o onome što mu leži na duši.

Pogledajte fotografije Marka Nikolića u Boljem životu:

1/6 Vidi galeriju Nezaboravna uloga Marka Nikolića u Boljem životu Foto: Printscreen/Instagram/ FilmskiAlmanah

Zbog bolesti se odrekao poroka

"Ne bih da lažno morališem, prestao sam da pijem i pušim iz straha. Straha od smrti. Kada sam pre tri godine saznao da imam teško oboljenje, odmah sam ostavio cigarete i alkohol. To je trenutak kada je čovek spreman da uradi sve samo da bude živ," objasnio je svojevremeno Nikolić.

Glumac je govorio o tome kako mu se život preko noći promenio, ali to što je ostavio poroke nije jedina promena. To je period života kada nije dobijao uloge, te je penzija bila prvi sledeći potez.

Marko Nikolić Foto: KURIR/Damir Dervišagić

"Niko me više nije zvao da igram uloge"

"Kada sam se razboleo sve je nekako počelo kod mene da se menja. Ostavio sam cigarete i piće iz čistog straha. Sedeo sam u pozorištu, niko me više nije zvao da igram uloge. U junu sam se penzionisao, a u septembru mi ukinuta nacionalna penzija. Žena izgubila posao nakon 27 godina radnog staža, starija ćerka ostala bez posla, mlađa diplomirala i ništa. Bilo je mnogo teško," rekao je jednom glumac za "Magazin Pas".

Slavni glumac borio se dugo sa opakom bolešću. Jednom prilikom kada se njegovo zdravstveno stanje poboljšalo, Nikolić je govorio o svojoj borbi: "Ne mogu da kažem kako mi je ovo drugi život. Lepo je što sam to odložio, a svestan sam da je ovo samo odlaganje. Kad ispred nekog ukoči automobil na pet centimetara, to je samo odlaganje do biološke smrti", rekao je tada Marko Nikolić i otkrio da se plaši bolesti.

Marko Nikolić Foto: Beta/Miloš Miškov

"Izuzetno, preživeo sam to što sam preživeo i bio na samoj ivici života. I to je strašno. Možete da zamislite koliki je to strah kada od njega više ne pijem, ne pušim, ne jedem meso. Bio sam sladokusac koji je sebi spremao hranu, a danas takođe spremam, ali ono što moram da jedem."

Borba do poslednjeg dana

Do samog kraja i poslednjeg dana ostao je dosledan sebi, svom životnom stilu i svojim vrednostima. Živeo je skromnim životom, pored toga što je kao jedan od naših najistaknutijih glumaca uživao ogromnu popularnost. Na hemioterapije, dok se borio za svoje zdravlje i život, neretko je išao gradskim prevozom.

Pogledajte video: Marko Nikolić u seriji Bolji život