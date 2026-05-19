U Domu omladine 23. maja, u okviru festivala Beldoks, biće održana premijera "Filma do usijanja", dokumentarca o Borislavu Bori Draškoviću. Reditelj filma Darko Bajić govorio je na konferenciji za medije kako se rodila ideja za nastanak priče čiji je junak jedna od ključnih ličnosti domaće i jugoslovenske kinematografije i jedan od najznačajnijih evropskih reditelja, scenarista, pisac i univerzitetski profesor.

- Sarađujem s Beldoksom od prvog festivala. Pravili smo premijere dokumentaraca i u Sava centru. Svaki novi festival i film doneli su malo entuzijazma i male pobede ljudima koji vole film i koji ga žive - rekao je Bajić.

Ideja za serijal priča o legendama našeg kinematografije rodila se pre nekoliko godina.

- Pre tri godine smo počeli. Junaci su već bili Đorđe Kadijević i Zdravko Šotra. Ovi filmovi služe da se u vreme digitalnog filma setimo nekih ljudi koji rade analogne filmove, nema tu puno pametovanja - objašnjava reditelj.

On se osvrnuo i na današnji trenutak.

- Veštačka inteligencija je nešto što moramo da iskoristimo, ali ne smemo dozvoliti da preuzme našu, odnosno vašu kreativnost. Ovi filmovi su na neki način misije. Da vidimo kako se nekad pravio film, kako je nekad Bora Drašković, lutajući svetom i upoznajući razne velike reditelje - od Andrea Žida do Ingmara Bergmana, polako prikupljao energiju da napravi svoje filmove. Ta energija u ovom filmu je neverovatna. On je već u svojim poznim decenijama života, ali još uvek je snažan, energičan, i kad je pogledao ovaj film, pokrio se čašom vina i nastavio da priča. Čovek koji je napisao veliki broj knjiga, i koji je inače jedan od najvećih pozorišnih kritičara, na film je doneo svežinu - smatra Bajić.

Reditelj Boro Drašković i glumica Radmila Andrić na snimanju pre drame Žana



On je otkrio da su ideje od Draškovića preuzeli mnogi autori.

- Doneo je neviđenu energiju, a sve je počelo s filmom "Horoskop", za koji sam siguran da ste ga gledali, a ako niste - morate. To je film iz koga su, a videli ste isečke, i veliki svetski reditelji krali njegove kadrove. Jedan od tih kadrova je i kada glumci Dragan Nikolić i Josif Tatić stavljaju glavu na šine, jedan s jedne strane, drugi s druge, i kreće voz. Ljudi, ne možete da verujete, voz ide pravo na njih, nema CGI (grafičke obrade). Neko ih je pipnuo po ramenu, Tatić je prvi ustao, a onda i Nikolić. Sekunde su ih delile od smrti i voza koji prolazi. Adrenalin, to je ono što nova generacija mora da nauči - kaže reditelj.

Josif Tatić



On se prisetio i snimanja serije "Sivi dom", kad se slično osećao:

- Sećam se scene u kojoj se vozimo u "spačeku" pored voza na kom Lečić trči gore-dole. Danas bi to snimili verovatno tako što bi stavili voz u CGI, glumac bi trčao po traci ispred ekrana i uopšte ne bi bilo ovakvog kadra, pa bi sve ispravljali u montaži. Dakle, ovo su filmovi koji mlade generacije treba da podstaknu da izazivaju takve situacije, da budu provokativni i da do kraja dovedu sebe do toga da filmovi koje snimaju budu njihov život. Nema drugog načina, a Bora Drašković to na najbolji mogući način pokazuje.

Na kraju Drašković postavlja dijagnozu srpskog filma.

- Na kraju svog filma Bora izgovara rečenicu koja me je duboko pogodila: "Svi reditelji jugoslovenske i srpske kinematografije su u stvari pravili torzo filmove." Znači, imali su filmove i opuse, ali ne baš takve kakve su hteli da naprave. U našoj kinematografiji uvek nešto fali, a onda će ljudi da sednu i kažu: "Majku mu, ovo ili ono ne valja." Uvek nešto fali, ali tu je neviđena borba. Zato gledajte te stare filmove, jer to su stvarno filmovi koji su nastajali do poslednjeg daha. Bora kaže: "Ako su ovo torzo reditelji i ako u jednoj zemlji žive torzo ljudi, onda je i ta zemlja torzo." I kad to sve pogledate, onda ćete shvatiti koliko je snaga tih, danas već poznatih ljudi strahovito važna za mladu generaciju. Ona može da vas podstakne da radite filmove ovakve kakvi zaista jesu - zaključio je Bajić.





Režija u pozorištu i festival: Okupljam nove glasove

Darko Bajić trenutno priprema novu režiju s Mocart fondacijom, a najavio je i drugi Balkanski festival filmske režije, koji će okupiti autore iz više zemalja regiona, uz brojne projekcije i otvorene programe.

- Cilj festivala je da balkanski film postane vidljiviji u svetu i da se otvori prostor za nove glasove, posebno ženske autorke, i savremene teme - napominje reditelj.

Festival će trajati od 10. do 14. juna u Beogradu, uz projekcije na otvorenom, a organizatori poručuju da je cilj približavanje filma široj publici i podsticanje dijaloga umetnošću.

