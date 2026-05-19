Čuveni slikar Tarik Berber prvi put izlaže u Beogradu
Posle brojnih samostalnih i grupnih izložbi u prestižnim galerijama širom sveta, beogradska publika dobija priliku da po prvi put uživo vidi dela čuvenog italijanskog slikara, bosanskog porekla, Tarika Berbera.
Izložba pod nazivom “Slika slikar slikarstvo” biće otvorena u sredu 20. maja u 19 časova u beogradskoj galeriji Sanjaj, Dositejeva 11.
Preplitanje različitih kulturnih uticaja u Berberovom delu predstavlja upečatljiv odraz složenog kulturnog nasleđa, s jedne strane njegovog zavičaja, a sa druge klasičnog italijanskog slikarstva. Slikarska tehnika nastala na temeljima toskanskih renesansnih majstora, uvažavanje i poznavanje tradicije obogaćene savremenim izrazom čini njegovo stvaralaštvo potpuno autentičnim.
Tarik Berber, jedan o značajnijih svetskih savremenih slikara, potiče iz čuvene umetničke porodice Berber, pa je svoj jedinstveni slikarski jezik razvijao pod uticajem oca Omera, arhitekte i slikara i strica, čuvenog Mersada Berbera. Školovao se u prestižnoj Accademia delle belle arti u Firenci, gde je još kao student je izabran da 2002. učestvuje na izložbi u Iserniji u MACI muzeju, a zatim je dobio priliku da svoje radove predstavlja u najznačajnijim institucijama u Italiji i širom Evrope.
Izlagao je u prestižnim galerijama u Firenci, Rimu, Istanbulu, Milanu, Berlinu, Londonu gde je živeo i radio 7 godina. Danas živi i radi u Milanu.
