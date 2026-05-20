Na 19. izdanju Beldoksa 21. maja u 18 časova u dvorani Kulturnog centra Beograda u selekciji "In memoriam" biće premijerno prikazan dokumentarac "Goranka", novo ostvarenje reditelja Borisa Miljkovića, posvećeno životu i radu legendarne jugoslovenske fotografkinje Goranke Matić. Film intimno istražuje život i stvaralaštvo jedne od najznačajnijih fotografkinja regionalne kulturne scene. Kroz razgovore s Borisom, Gorankinim dugogodišnjim prijateljem i saradnikom, publika dobija uvid u njene najvažnije umetničke projekte, lične priče koje stoje iza kultnih fotografija, ali i do sada neviđene kućne filmove nastale sedamdesetih godina.

Foto: Luka Milanović



- Čini mi se da za dokumentarni film nema scenarija - postoji ideja i pravac kojim krenete, ali se tokom procesa sve promeni - smatra je Miljković.

Narativ filma razvija se kroz sećanja na detinjstvo, porodicu, prijateljstva i događaje koji su oblikovali njen umetnički razvoj i pogled na svet. Pred publikom se postepeno otkriva i mlada i zrela Goranka - snažna, duhovita, nežna i beskompromisna umetnica, čiji je fotografski rukopis obeležio vizuelni identitet čitavih generacija.

Foto: Promo



- Goranka je bila poseban foto-reporter i objektivan svedok jednog vremena. Iako to zvuči kao floskula, to zaista jeste tako. Ovaj film je i svedočanstvo o jednoj generaciji koja, kakva god bila, stoji rame uz rame s današnjim generacijama - izjavio je Boris Miljković.

Govoreći o značaju Goranke Matić, dodao je:

- Oni koji nisu bili na Gorankinim fotografijama treba da se zapitaju da li su uopšte postojali.

Projekciji filma prethodiće otvaranje izložbe Gorankinih fotografija filmskih reditelja, od 17 časova, koja publici pruža dodatni uvid u njen prepoznatljiv autorski pogled i jedinstvenu poetiku. Među autorima čiji će portreti biti izloženi nalaze se Slobodan Šijan, Živko Nikolić, Goran Paskaljević, Sofija Soja Jovanović, Miloš Miša Radivojević, Želimir Žilnik, Dušan Makavejev, kao i brojni drugi.

Foto: Goranka Matić



Izložba će biti postavljena u dvorani Kulturnog centra Beograda do 15. jula.

Ko je Boris Miljković

Boris Miljković je studirao filmsku režiju na Katedri za filmsku i televizijsku režiju Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirao. Zajedno s Branimirom Dimitrijevićem bio je deo kreativnog dvojca Boris i Tucko, kao koautor i koreditelj brojnih televizijskih emisija i filmova tokom osamdesetih godina. Poslednji godina uradio je dokumentarce o Marini Abramović i Zubinu Mehti.

