Slušaj vest

Lane Gutović bio je jedan od naših najboljih glumaca koji je veliku popularnost stekao ulogom Srećka Šojića u seriji "Bela lađa".

Ova komedija za koju je scenario napisao Siniša Pavić emitovala se šest sezona, premijerno od 2006. do 2012. godine. Lane je u seriji igrao ulogu bahatog biznismena, koja je direktni nastavak iz kultnog filma "Tesna koža".

Međutim, javnosti je malo poznato zbog čega se Lane nije pojavio u poslednjoj šestoj sezoni.

Razlog tome je što je od produkcije za poslednju sezonu tražio 70.000 evra, odnosno 7.000 evra po epizodi.

Produkcija nije želela da mu izađe u susret i zbog toga su se razlišli.

Lane Gutović Foto: Printskrin/Lično nezvanično

- Taj poslednji ugovor sastavio sam lično i pročitao ga na sastanku pred svima na RTS. S obzirom na to da nisu želeli da mi isplate željeni novac napustio sam snimanje serije i to je jedini razlog zbog kojeg sam to učinio - ispričao je jednom prilikom Lane i objasnio zbog čega je tražio tako veliki honorar za finalnu sezonu serije:

- Hteo sam da uvećanim honorarom za taj poslednji ciklus delimično nadoknadim ono što mi je prethodnim ugovorima bilo uskraćeno. Smatrao sam da je uspeh serije i lika koji sam tumačio dovoljan da se oko finansija ne uznemiravam i da o tome treba da vode računa oni ljudu koji od moga rada imaju najveći profit. Jasno je da sam se prevario.

Kreatori serije su zbog ovog Lanetovog poteza njegov lik u šestoj sezoni poslali u zatvor, a glavni lik preuzeo je Šojićev kum u seriji Baćko kojeg je glumio Branimir Brstina.

Branimir Brstina Foto: Stefan Jokić

- Dobro sam se snašao u ulozi Baćka. Imao sam malo treme jer sam od Laneta koji je zaštitni lik ove serije preuzeo glavnu rolu, ali sam se brzo uklopio - izjavio je tada Brstina.

Lane Gutović preminuo je 25. avgusta 2021. godine u Beogradu.

VIDEO: 10 miliona smo dali za specijalne efekte