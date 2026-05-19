Filip Grujić i Aleksa Borković otvaraju 20. maja Beldoks s dokumentarcem "Jugo ide u Ameriku". Sam naslov govori da je ovo priča putovanju od Njujorka do Los Anđelesa u legendarnom "jugu".

Filip Grujić Foto: Luka Milanović



- Kada putuješ, ono što snimiš nije ono što si zamislio, već ono što ti se dogodi i čemu se prilagodiš u trenutku. Tek u montaži s Kristinom Todorović nastaje scenario - rekao je Filip Grujić.

Aleksa Bošković Foto: Luka Milanović



Aleksa Borković istakao je da su unapred želeli da zabeleže pre svega pustinjske predele Jute, Arizone, Novog Meksika i Nevade. Kroz niz susreta i nepredvidivih situacija, "Jugo ide u Ameriku" gradi toplu i duhovitu priču o sudaru kultura, prijateljstvu i potrebi za povezivanjem, ali i o tome kako jedan predmet s vremenom postaje simbol kolektivnog sećanja i identiteta. Karte za ovu projekciju odavno su planule. Film će verovatno biti u bioskopima na jesen.

Filip Grujić je nagrađivani pisac, dramaturg i reditelj, autor tri zapažena romana i dobitnik brojnih priznanja za dramsko stvaralaštvo, uključujući Sterijinu nagradu i nagradu "Mihiz".

Scene iz filma Yugo ide za Ameriku Foto: Aleksa Borković

Aleksa Borković je reditelj i direktor fotografije. Režirao je kratki film "Čekaj me ovde", koji je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu, dok je kao snimatelj radio na brojnim međunarodnim projektima i umetničkim produkcijama. „Yugo ide u Ameriku“ je Filipov i Aleksin dugometražni rediteljski debi.