Planule karte za otvaranje Beldoksa: Putovanje Alekse i Filipa jugom za Ameriku
Filip Grujić i Aleksa Borković otvaraju 20. maja Beldoks s dokumentarcem "Jugo ide u Ameriku". Sam naslov govori da je ovo priča putovanju od Njujorka do Los Anđelesa u legendarnom "jugu".
- Kada putuješ, ono što snimiš nije ono što si zamislio, već ono što ti se dogodi i čemu se prilagodiš u trenutku. Tek u montaži s Kristinom Todorović nastaje scenario - rekao je Filip Grujić.
Aleksa Borković istakao je da su unapred želeli da zabeleže pre svega pustinjske predele Jute, Arizone, Novog Meksika i Nevade. Kroz niz susreta i nepredvidivih situacija, "Jugo ide u Ameriku" gradi toplu i duhovitu priču o sudaru kultura, prijateljstvu i potrebi za povezivanjem, ali i o tome kako jedan predmet s vremenom postaje simbol kolektivnog sećanja i identiteta. Karte za ovu projekciju odavno su planule. Film će verovatno biti u bioskopima na jesen.
Filip Grujić je nagrađivani pisac, dramaturg i reditelj, autor tri zapažena romana i dobitnik brojnih priznanja za dramsko stvaralaštvo, uključujući Sterijinu nagradu i nagradu "Mihiz".
Aleksa Borković je reditelj i direktor fotografije. Režirao je kratki film "Čekaj me ovde", koji je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu, dok je kao snimatelj radio na brojnim međunarodnim projektima i umetničkim produkcijama. „Yugo ide u Ameriku“ je Filipov i Aleksin dugometražni rediteljski debi.
U filmu se pojavljuju: Filip Grujić, Aleksa Borković, Aleksandar Blažić, Ivana Finci, Carlos Ayala, Russell Chave, Lazar Marković, Janko Kroček, Vanja Kroček, Tony Ciminera, Nick Bygrave, Malcolm Bricklin, Alen Rizvanović, Hasan Kapić, Miroslav Kefurt, Sabrina Plaisance-Sia, Jason Vuic i Slaviša Grujić. Autorski tim čine direktor fotografije Aleksa Borković, scenarista Filip Grujić, producentkinja Čarna Vučinić, ko-producentkinja Vanja Jambrović, montažerka Kristina Todorović, dizajner i mikser zvuka Tihomir Vrbanec, kompozitor Boško Mijušković, dok su snimatelji zvuka bili Ivana Finci i Aleksandar Blažić.