Slušaj vest



Glumica Hristina Popović ovog proleća publiku na brodu Ramazzotti Limoncellina vodi kroz „Aperitivo Talks“ – comedy show inspirisan italijanskom aperitivo kulturom, odnosima, razlikama u mentalitetu i svakodnevnim situacijama koje postaju mnogo zabavnije kada ih posmatramo sa distance.

brod Foto: We Are One



U centru priče nalazi se Marija, temperamentna Italijanka koja se zbog ljubavi seli u Beograd i pokušava da pomiri italijansku filozofiju uživanja u životu sa domaćim navikama, kafanama i Miloradom, čovekom sa Banovog brda koji „ne pravi probleme, ali ih ni ne rešava“. Kroz niz duhovitih situacija, improvizaciju i komunikaciju sa publikom, Hristina Popović na humorističan način otvara teme ljubavi, mentaliteta, prijateljstva i malih svakodnevnih apsurda koje svi prepoznajemo.

„Marija dolazi iz Italije puna strasti i očekivanja da je ljubav dovoljna za sve. A onda je sačekaju Banovo brdo, Milorad i potpuno nova pravila, navike i mentalitet. Mislim da će se publika smejati jer je ovo priča o svima nama, o sudaru karaktera, ljubavi i svakodnevnim situacijama koje postaju mnogo zabavnije kada ih pogledamo sa strane", otkriva Hristina Popović.



Ovaj format deo je projekta Ramazzotti Limoncellina kompanije Pernod Ricard, koji je tokom prvih nedelja plovidbe okupio veliki broj posetilaca željnih muzike, druženja i italijanske atmosfere na vodi. Uz zalazak sunca, signature koktele i pogled na najlepša obeležja Beograda, Limoncellina je već postala jedno od najzanimljivijih novih mesta za večernji izlazak u ovom gradu.

Pored “Aperitivo talks” show-a, program na brodu uključuje i italo disco ritmove uz DJ set Miss Millie, kao i akustične nastupe, uz pažljivo osmišljeno aperitivo iskustvo inspirisano italijanskom dolce vita kulturom.

Hristina Popović Foto: We Are One



Besplatna aperitivo krstarenja brodom Ramazzotti Limoncellina održavaju se do 13. juna, tri dana nedeljno u dva termina - od 18h i 20:30h. Brod polazi iz Beton hale, sa adrese Karađorđeva 2, plovi ka Mostu na Adi i nazad pored Muzeja savremene umetnosti, Pobednika i Kalemegdana do početne pozicije, u trajanju od sat i po vremena.