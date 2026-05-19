Slušaj vest


Glumica Hristina Popović ovog proleća publiku na brodu Ramazzotti Limoncellina vodi kroz „Aperitivo Talks“ – comedy show inspirisan italijanskom aperitivo kulturom, odnosima, razlikama u mentalitetu i svakodnevnim situacijama koje postaju mnogo zabavnije kada ih posmatramo sa distance.

Press 5.jpg
brod Foto: We Are One


U centru priče nalazi se Marija, temperamentna Italijanka koja se zbog ljubavi seli u Beograd i pokušava da pomiri italijansku filozofiju uživanja u životu sa domaćim navikama, kafanama i Miloradom, čovekom sa Banovog brda koji „ne pravi probleme, ali ih ni ne rešava“. Kroz niz duhovitih situacija, improvizaciju i komunikaciju sa publikom, Hristina Popović na humorističan način otvara teme ljubavi, mentaliteta, prijateljstva i malih svakodnevnih apsurda koje svi prepoznajemo.

„Marija dolazi iz Italije puna strasti i očekivanja da je ljubav dovoljna za sve. A onda je sačekaju Banovo brdo, Milorad i potpuno nova pravila, navike i mentalitet. Mislim da će se publika smejati jer je ovo priča o svima nama, o sudaru karaktera, ljubavi i svakodnevnim situacijama koje postaju mnogo zabavnije kada ih pogledamo sa strane", otkriva Hristina Popović.


Ovaj format deo je projekta Ramazzotti Limoncellina kompanije Pernod Ricard, koji je tokom prvih nedelja plovidbe okupio veliki broj posetilaca željnih muzike, druženja i italijanske atmosfere na vodi. Uz zalazak sunca, signature koktele i pogled na najlepša obeležja Beograda, Limoncellina je već postala jedno od najzanimljivijih novih mesta za večernji izlazak u ovom gradu.
Pored “Aperitivo talks” show-a, program na brodu uključuje i italo disco ritmove uz DJ set Miss Millie, kao i akustične nastupe, uz pažljivo osmišljeno aperitivo iskustvo inspirisano italijanskom dolce vita kulturom.

Hristina Popović 1.jpg
Hristina Popović Foto: We Are One


Besplatna aperitivo krstarenja brodom Ramazzotti Limoncellina održavaju se do 13. juna, tri dana nedeljno u dva termina - od 18h i 20:30h. Brod polazi iz Beton hale, sa adrese Karađorđeva 2, plovi ka Mostu na Adi i nazad pored Muzeja savremene umetnosti, Pobednika i Kalemegdana do početne pozicije, u trajanju od sat i po vremena.

Ulaz na brod je besplatan, a prijave za naredne vožnje se otvaraju svakog ponedeljka u podne i dostupne su putem Instagram profila @limoncellina.rs.

Ne propustitePop kulturaNAŠOJ GLUMICI SU PRIČALI DA NEĆE MOĆI DA RODI, A ONDA JE ĆERKI DALA NEOBIČNO IME: Hristina Popović bila u ljubavi sa ovim kolegom
screenshot-23.jpg
KulturaIsplivala fotografija sa snimanja "Radio MIleve": Zbog poslednje epizode su svi plakali, a nova slika izazvala novi haos
Olga Odanović u seriji Radio Mileva
Pop kultura"Ćerka mi naplaćuje 15 evra za korišćenje njenog snimka" Glumica šokirala: "Rekla sam joj da ćuti o tome"
hristina-popovic-zorana-jevtic.jpg
Kultura"Posle osam godina bez nastupa staću na scenu s komedi šouom o sebi" Hristina Popović odlučila da progovori o preživljavanju porodice i prošlosti
Hristina Popovic foto 1 Nebojsa Babic.jpg