Beogradska filharmonija nastupa sa pijanističkim superstarom Janom Lisjeckim pod dirigentaskom palicom Danijela Rajskina, u petak 22. maja (Kolarac, 20č). Na programu su dela Malera, Betovena i Šumana.

Prvi put sa Beogradskom filharmonijom nastupa nekadašnje čudo od deteta koji je danas među top 10 pijanista sveta. Jan Lisjecki je jedan od najtraženijih klavirista današnjice sa preko 100 koncerata koje godišnje izvodi sa vodećim dirigentima i orkestrima. Sa samo 15 godina potpisao je ekskluzivni ugovor sa izdavačkom kućom “Dojče Gramafon”, a sa 18 godina je postao najmlađi dobitnik nagrade “Mladi umetnik godine” časopisa “Gramofon”. Pijanista koji je ujedno i UNICEF ambasador dobre volje Kanade, za beogradsku publiku izvodi Betovenov Treći klavirski koncert.

Foto: Marko Djokovic/BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Stalni gostujući dirigent Danijel Rajskin predvodi repertoar koji je u prolećnim notama. Maestralni Andante svoje Prve simfonije, pod nazivom “Blumine”, Maler je svojevremeno opisao kao “danak mladalačkom neiskustvu” i u nizu revizija odstranio iz originalne simfonijske partiture. Zahvaljujući Bendžaminu Britnu koji je posle čak 70 godina ovo nežno remek delo spasio od potpunog zaborava, danas sasvim zasluženo uživa veliku popularnost kao integralni deo simfonije, tako i kao samostalni koncertni komad.

Romantičnu atmosferu dopunjuje “Prolećna simfonija” Roberta Šumana. U idili prve godine braka sa Klarom Šuman, pored ljubavi, cvetala je i inspiracija; među skoro 150 solo-pesama koje je u ovom periodu napisao, ugnezdio se — sasvim diskretno — i njegov simfonijski prvenac. Delo je inspirisano buđenjem prirode i radošću povodom novog životnog ciklusa.

Za filharmonijski koncert u petak preostalo je još malo ulaznica koje su u prodaji na filharmonijskoj blagajni i onlajn.