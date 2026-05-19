Slušaj vest

Film "Majkl" do sada je zaradio neverovatnih 700 miliona dolara širom sveta. Tokom proteklog vikenda, film se vratio na prvo mesto na međunarodnim bioskopskim blagajnama sa 57,7 miliona dolara na 83 tržišta, što predstavlja izvanredan uspeh u četvrtom vikendu prikazivanja.

Svet je potpuno poludeo za ostvarenjem koje do detalja prikazuje život najslavnijeg i najkontroverznijeg muzičara svih vremena. Do sada je "Majkl" inkasirao 703 miliona dolara širom sveta, uključujući 282 miliona dolara na američkom tržištu i 421 milion u ostatku sveta.

I dok porodica pere ruke od mračnih detalja, a bratanac koji ga glumi priznaje da je plesao dok mu stopala ne bi prokrvarila, producenti trljaju ruke jer najslađe tek dolazi.

Majkl Džekson Foto: Copyright © 2026 Lionsgate

Biografski film o Majklu Džeksonu reditelja Antoana Fukue je na bioskopskim blagajnama ostvario rezultat koji je daleko nadmašio sva očekivanja, s predviđenim prihodom od 94 do 100 miliona dolara na američkom tržištu i više od 200 miliona dolara globalno.

Privukao je gotovo sve demografske grupe, predvođene afroameričkom i ženskom publikom, pokazujući da loše recenzije kritičara nisu imale uticaja.

Film "Majkl" ostvario je ogromnu zaradu:

1/15 Vidi galeriju Film Majkl Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Copyright © 2026 Lionsgate

Put do velikog platna

Znakovi velikog potencijala filma bili su vidljivi već nakon pretpremijernih prikazivanja u sredu i četvrtak, kada je zaradio 12,6 miliona dolara, više od hitova poput "Dina: Drugi deo" i "Openhajmer". Snažna usmena predaja učinila je svoje: film ima ocenu publike od 97 posto na Rotten Tomatoesu, što je najbolji rezultat ikada za ovaj žanr, te ocenu A- na CinemaScoreu. Gotovo 40 odsto zarade dolazi od IMAX i drugih premium formata.

Put do realizacije filma bio je dug. Došlo je do značajnog kašnjenja jer su producent Grejem King, "Lionsgate" i upravnici Džeksonove ostavštine odlučili da završe film pre nego što se priča dotakne optužbi za seksualno zlostavljanje dece, koje su se prvi put javno pojavile 1993. godine.

U galeriji pogledajte kako su izgledala deca Majkla Džeksona na premijeri filma "Majkl":

1/5 Vidi galeriju Deca Majkla Džeksona na premijeri biografskog filma o svom ocu. Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, HMP / Alamy / Profimedia, John MACDOUGALL / AFP / Profimedia