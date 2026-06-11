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Glumica Maja Mandžuka prisetila se jedne od upečatljivih scena iz filma „Virtuelna stvarnost” i ispričala kako je tokom snimanja zaista dobila šamar od Dragana Gage Nikolića.

Film iz 2001. godine prati devojčicu Senku, koja se zaljubljuje u dilera, kog igra Nikola Đuričko, i polako ulazi u opasan svet narkomanije. Njene roditelje u ovom ostvarenju tumačili su Sonja Savić i Dragan Nikolić, a upravo jedna porodična scena ostala je glumici posebno u sećanju.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma:

1/8 Vidi galeriju Film Virtuelna stvarnost iz 2001. godine Foto: Printscreen/Youtube

Scena za stolom morala je da izgleda uverljivo

Gostujući u podkastu „WTF Radio”, Maja je objasnila da se scena snimala za ručkom, za stolom za kojim su sedeli Sonja Savić, Dragan Nikolić i ona. Prema scenariju, njena junakinja trebalo je da napravi incident i izazove reakciju oca.

„Sedeli smo za stolom, snimali smo scenu gde ručamo Sonja Savić, Dragan Nikolić i ja, i ja sad treba da kažem Sonji, to jest mojoj mami kako ‘grašak je očajan, uopšte mi se ne sviđa’ i prospem i bacim taj tanjir”, rekla je Maja, pa nastavila:

Maja Mandžuka i Sonja Savić u filmu Virtuelna stvarnost Foto: Printscreen/Youtube

„I Gaga tu treba da mi lupi šamar. I prvi tejk on mene pipne, i drugi put pipne iako ja zamahnem glavom nije bilo to realno. Sećam se direktor fotografije kaže ‘ajde bre, Gago, opali je, pa da snimimo ovu scenu’, i Gaga kaže ‘Ali žao mi je, ne mogu, stvarno mi je žao’”, ispričala je glumica.

Gaga nije želeo da je udari

Kako je Maja objasnila, Dragan Nikolić je pokušavao da odglumi šamar što nežnije, ali scena nije delovala ubedljivo. Iako je ona glavom pravila pokret kao da je udarena, kamera je beležila da kontakt nije bio realan.

Maja Mandžuka i Dragan Nikolić u filmu Virutelna stvarnost Foto: Printscreen/Youtube

Zbog toga se ponavljalo nekoliko pokušaja, ali Gaga, poznat po gospodskom držanju i blagosti prema kolegama, nije mogao da je udari onako kako je scena zahtevala.

Taj kadar je završio u filmu

Kada je Dragan Nikolić konačno pristao da šamar bude jači, scena je uspela iz prvog pokušaja.

„Super je ispalo, taj je bio odmah kupljen i taj je u filmu”, zaključila je Maja Mandžuka, prisećajući se anegdote sa snimanja.

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