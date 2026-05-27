U srcu elitnog beogradskog naselja Dedinje ponosno stoji zdanje koje decenijama služi kao najprepoznatljivija kulisa domaće kinematografije. Ova vila, u kojoj je Taško Načić sejao strah u kultnom hororu, a Gidra Bojanić zasmejavao naciju pored kosačice, postala je nezaobilazan deo srpske pop kulture.

Filmska tvrđava Katinke Milošević

Sagrađena pred sam početak Drugog svetskog rata, 1939. godine, vila je dobila ime po svojoj dugogodišnjoj vlasnici, Katinki Milošević. Zahvaljujući prostranom imanju, blizini centra grada, ali i specifičnoj izolovanosti, postala je omiljena baza filmskih ekipa. Enterijer od preko 500 kvadrata, sa čak 20 prostorija i pet kupatila, nudio je neograničene mogućnosti za scenografe.

Zanimljivo je da unutrašnjost čuva dragocenosti poput klavira starog vek i po, originalni nameštaj iz prošlog stoleća, pa čak i autentičnu sobu uređenu u bosanskom stilu, što je dodatno privlačilo režisere koji su tragali za specifičnim ambijentom.

Od Ozrena Soldatovića do Žikine dinastije

Televizijska publika ovo zdanje najpre prepoznaje kao dom moćnog Ozrena Soldatovića iz serije "Srećni ljudi", ali i kao stanište porodice Jakšić iz drame "Gore-dole". Ipak, filmska istorija je najdublje urezana kroz ostvarenje "Davitelj protiv davitelja", gde je vila poslužila kao jezivo poprište zločina. Nasuprot tom mračnom tonu, dvorište vile ugostilo je i ekipu "Žikine dinastije", stvorivši neke od najduhovitijih scena u istoriji naše komedije.

Život u centru filmskog seta

Vlasnica Katinka Milošević s velikim simpatijama se prisećala perioda kada su glumci i tehničari bili stalni gosti u njenom domu. Snimanja su ponekad trajala i po tri nedelje, pretvarajući njenu svakodnevicu u stalni filmski set.

"Bilo ih je i noću i danju, i po 20 dana. Donosili su mi ručak na poslužavniku i govorili da sam deo ekipe", otkrila je Katinka svojevremeno.

Iako danas odiše mirom, Katinkina vila ostaje nečujni čuvar bezbrojnih anegdota i tajni najvoljenijih ostvarenja jugoslovenske i srpske televizije.

