Festival nauke i Šumarski fakultet pozivaju vas u Arboretum 29. i 30. maja na najveći do sada, četvrti po redu Naučni piknik.

Pod sloganom "Misli zeleno", ovaj događaj poziva građane da naprave ključni iskorak ka održivom modelu razmišljanja, pretvarajući jednu od najlepših zelenih oaza Beograda u veliku učionicu na otvorenom.



Cilj ovogodišnjeg okupljanja je da održivi razvoj prestane da bude samo teorijski pojam i postane deo naše svakodnevice, inspirišući posetioce da uz jednostavne promene u ponašanju značajno smanje svoj negativni uticaj na okruženje. Ulaz na Naučni piknik je besplatan.

Ovogodišnji Naučni piknik predstaviće četiri programske celine: Polje inovacija - zonu interaktivnih postavki, Baštu ideja - radionice za najmlađe, gde sejemo prva znanja, Ekspertinejdžere - naše najmlađe učesnike i najveće nade i Naučno-fantastičnu binu.

Kroz Polje inovacija i Baštu ideja, provešće vas naši saradnici sa Beogradskog univerziteta, naučnih institucija i organizacija civilnog društva. Posetioci svih uzrasta učiće kako da usvoje „zeleni kod“ razmišljanja. Program je posebno usmeren ka mladima, koji kroz savladavanje ekoloških tema postaju svesni svog uticaja na prirodu. Dok će najmlađi istraživati svet nauke kroz igru, srednjoškolci i studenti imaće priliku za ozbiljniji naučni pristup temama koje oblikuju našu budućnost. Roditelji će na Naučnom pikniku istražiti kako da kroz svakodnevne navike svojoj deci postanu vodiči ka održivom načinu života.



Naši Ekspertinejdžeri uvode vas u svet u kome eksperimenti oživljavaju, a mladi postaju pravi naučnici. U ovom programu učenici osnovnih i srednjih škola preuzimaju ulogu demonstratora i kroz uzbudljive eksperimente vode svoje vršnjake kroz svet ekologije, fizike i matematike. Spremite se da vas iznenade neobične pojave poput Krivog tornja i moćne Koriolisove sile, ali i da shvatite kako formule nisu samo u knjigama – one su svuda oko nas, žive i pokreću svet koji nas okružuje.

Interaktivni naučni šou program „Eksplodirajuća otkrića“ našeg Milana Popovića uvek privlači posebnu pažnju – u poslednjih deset godina izveden je nekoliko stotina puta u sedam zemalja! Ovde ćete videti neke od najatraktivnijih naučnih demonstracija i čućete najluđe naučne priče o otkrićima, incidentima i prirodnim fenomenima.



Arboretum Šumarskog fakulteta je jedinstveno zaštićeno prirodno dobro od 3,5 hektara koje sa velikom pažnjom, ljubavlju i predanošću održavaju profesori i studenti ovog fakulteta. Ova zelena površina specifične namene ima izuzetnu botaničku, ali i pejzažno-arhitektonsku vrednost.