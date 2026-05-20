Jedna neobična porodična priča sa Redita ponovo je otvorila pitanje koliko daleko mogu da odu internet prevare kada prevaranti pogode najosetljivije mesto - usamljenost, želju za ljubavlju i veru da se život još može promeniti.

Korisnik Redita iz Njujorka zatražio je pravni savet nakon što je, kako tvrdi, njegova 53-godišnja majka poverovala da je u vezi sa Baronom Trampom, najmlađim sinom Donalda Trampa. Osoba koja joj se javila na društvenim mrežama predstavila se kao Barон, a žena je, prema rečima njenog deteta, poverovala da je reč o pravom profilu.

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: AP/Lynne Sladky

Porodica prvo mislila da je konačno upoznala nekog

Autor objave napisao je da njegova majka nije bila u vezi više od 20 godina, zbog čega je porodica u početku bila radoznala kada im je rekla da se s nekim viđa. Međutim, iznenađenje je ubrzo preraslo u zabrinutost kada je otkrila da je njen navodni partner Baron Tramp.

Kada ju je dete pitalo da li joj je osoba koja se predstavlja kao Baron ikada tražila novac, žena je u početku izbegavala direktan odgovor. Umesto toga, pričala je da joj je obećao zajedničku budućnost, venčanje i čak deo nasledstva.

Baron Tramp, Melanija Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Tek nakon dodatnih pitanja priznala je da je od nje zatražio 75.000 dolara, uz objašnjenje da mu je novac trenutno „vezan u akcijama”. Navodno joj je obećao da će joj sve vratiti sa kamatom za nekoliko nedelja, otprilike u vreme kada bi trebalo i da se sretnu uživo.

„Nije dementna, samo je želela da pronađe onog pravog”

Autor objave posebno je naglasio da njegova majka, prema njegovim rečima, nema dijagnozu demencije niti poznat kognitivni poremećaj. Opisao ju je kao ženu koja je imala loša iskustva u ljubavi i godinama želela da pronađe osobu sa kojom će biti srećna.

Baron Tramp Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Jedan korisnik napisao je da je i njegova majka nasela na sličnu prevaru, iako je inače snalažljiva i pametna žena, dodajući da su prevaranti danas veoma sofisticirani i da ciljaju najjače ljudske emocije. Drugi su savetovali autoru da što pre pokuša da zaštiti majčine finansije, proveri da li je novac već poslat i obrati se banci, policiji ili pravnom stručnjaku.

