Slušaj vest

Itan Lapjer pronašao je domišljat način da razveseli svoju suprugu tokom trećeg trimestra njene treće trudnoće. Njene poruke, u kojima se žali na trudničke tegobe, pretvorio je u pesmu i snimio video koji je postao viralan.

Pesma nastala od poruka o trudničkim mukama

Itan Lapjer (36) i njegova supruga Sara (32) dele isečke iz svog života na Tik-Toku, a 22. aprila objavili su video koji je ubrzo osvojio internet. Otac dvoje dece odlučio je da iskoristi popularni trend i iskomponuje tekstualne poruke svoje supruge o tome kako se oseća u poodmakloj trudnoći.

"Osećam se kao da umirem, tako sam umorna i boli me glava. Mislim da sam gladna, ali ne mogu da jedem", glasi prvi stih pesme, dok se na snimku vidi Itan kako klima glavom u ritmu muzike pre nego što okrene kameru prema supruzi koja se smeje.

Drugi stihovi uključuju rečenice poput: "Umirem. Usta su mi tako odvratna i leđa me ubijaju. Nisam gladna, ali ne znam šta da radim" i "Žao mi je što ti se žalim, samo stvarno umirem." U pesmi se našao i nezaboravan stih: "Tužna sam što si me prevario u snu."

"Moraš ovo da objaviš"

Itan je za magazin People otkrio da isprva uopšte nije planirao da objavi video, ali ga je supruga na to nagovorila. "Video sam da kruži trend "pretvaranja poruka u pesmu" i pomislio sam da bi bilo smešno da to učinim sa porukama moje trudne supruge", rekao je.

"Zapravo sam samo hteo da je nasmejem i nisam to mislio da objavim, ali kad sam joj pokazao, toliko se smejala da je rekla: "Moraš ovo da objaviš". Tako smo otišli do mog kamioneta i snimili video sa pesmom," priseća se Itan.

Kaže da je pesmu napravio pomoću aplikacije, ali mu je trebalo neko vreme da tekstove uobliči u smislenu celinu. "Stvarno sam hteo da to bude prava pesma sa strofama, predrefrenom, refrenom i tako dalje, pa mi je trebalo nekoliko sati", podelio je.

Niko nije bio veći obožavatelj pesme od Sare, koja se, prema njegovim rečima, "toliko smejala".

"Kao što sam rekao, treći trimestar njene treće trudnoće bio je težak i samo sam hteo da je nasmejem i pružim joj malo komičnog olakšanja", objasnio je.

Snimio je i nastavak

Na pitanje o budućim pesmama, Lapjer kaže da je napravio još jednu, ali da nakon toga odlaže svoje "kompozitorsko pero".

"Nisam planirao da napravim još jednu pesmu, ali puno ljudi me je tražilo još. Stoga sam napravio nastavak zasnovan na mojim odgovorima na poruke moje trudne supruge, ali mislim da je to to od mene u ovom "tekst u pesmu" žanru", kaže on.

"Bilo je jako zabavno, sviđa mi se kako smo se uklopili u trend na naš način i ljudi su se stvarno poistovetili sa tim - ne želim ništa da forsiram i preterujem. Nikad ne reci nikad, ali za sada mislim da je ovaj odgovor bio moj labuđi pev."

Pogledajte video: Mačka pravi ludilo