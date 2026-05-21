Britanskoj turistkinji prtljag je zaplenjen na aerodromu i zadržan 24 sata zbog ličnog predmeta koji je spakovala. Olivija Krol ispričala je kako ju je uhvatila panika kada je nakon sletanja ugledala osoblje aerodroma sa natpisom na kojem je pisalo njeno ime, dok njenih torbi nije bilo nigde na vidiku. Odveli su je u kancelariju, a ona je bila uverena da će je uhapsiti jer su joj kroz glavu prolazile stare epizode emisija o graničnoj policiji.

"Uhvatila me panika jer nisam shvatala šta se dešava i mislila sam da sam zbog nečega u velikoj nevolji", ispričala je Olivija iz Ebi Vuda u jugoistočnom Londonu.

"Kroz glavu su mi prolazili razni scenariji, a sećanje na emisije o graničnoj policiji koje sam gledala dok sam odrastala samo je pogoršavalo strah. Odveli su me u kancelariju i rekli da moja torba nije mogla biti ukrcana u avion. Nisam imala pojma o čemu bi se moglo raditi i bila sam uverena da sam u problemima."

Sumnjali su na upaljač ili intimni predmet

Olivija je 6. maja letela sa ostrva Ko Samui za Bangkok tokom svog putovanja po Tajlandu. Međutim, njen kofer nije ukrcan u avion zbog zabranjenog predmeta, za koji je osoblje posumnjalo da bi mogao biti upaljač. Kad su je odveli u kancelariju na aerodromu u Bangkoku, obavestili su je da mora potpisati dokumente kako bi im dala dozvolu za pretres torbe.

"Isprva nisu jasno rekli u čemu je problem sa torbom. Spomenuli su da bi mogao biti upaljač ili možda neki intimni predmet", rekla je.

"Odmah sam znala da nije upaljač jer ga nisam imala, što je celu situaciju učinilo pomalo neprijatnom. Iskreno, pre leta mi je palo na pamet da bi za svaki slučaj trebalo taj predmet da stavim u predati prtljag. Ali zaista nisam mislila da će to stvoriti ikakav problem."

Influenserki zaplenili torbu na aerodromu zbog intimnog predmeta

Neočekivano iskustvo sa putovanja

Ispostavilo se da je predmet o kojem je reč bila seksualna igračka. Nakon što je potpisala dokumente, osoblje je moglo da pretraži torbu. Bez kofera je ostala 24 sata, a zatim je primila imejl sa obaveštenjem da može da se vrati na aerodrom po svoj prtljag.

"Moji prijatelji kasnije su zaključili da je cela stvar urnebesna i otada ne prestaju da me zadirkuju. Kad se sada osvrnem, sve mi je to više smešno nego išta drugo, samo jedno vrlo neočekivano iskustvo sa putovanja", zaključila je Olivija.

