Policajci iz Gatlinberga, popularnog turističkog grada u američkoj saveznoj državi Tenesi, sigurno nikad neće zaboraviti intervenciju koja je ovih dana postala viralna na društvenim mrežama jer im je zadatak bio da oslobode crnog medveda iz WC-a!

Incident se odvio oko 2.30 ujutro, nedugo nakon što je zaposleni hotela "Quality Inn & Suites" primetio ogromnu životinju kako ulazi u WC i za sobom nehotice zaključava vrata.

Upravo su zaključana vrata policajcima otežala posao. Međutim, nakon što je meda shvatio da može napolje i da je nepoželjan gost, mirno je nastavio svoj put niz pločnik.

Kako bi ga naveli da se udalji od hotela i vrati u šumu, policajci su počeli da stvaraju buku, a čitav događaj je okončan bez stradalih i uz minimalnu materijalnu štetu.

Naime, jedina posledica medvedovog razgledanja hotelskog toaleta bilo je razbijeno ogledalo, a šteta je procenjena na svega 50 dolara.

Susreti s medvedima su uobičajeni, ali ne u toaletu

Gatlinberg se nalazi na samom rubu Nacionalnog parka Great Smoky Mountains, koji je dom populaciji od otprilike 1900 crnih medveda.

Zbog toga susreti stanovnika i turista s ovim životinjama nisu retkost, pogotovo u ovo doba godine kada su medvedi najaktivniji.

Neretko lutaju naseljima, parkinzima, pa čak i hotelskim kompleksima.

Koliko su ovakvi događaji česti, svedoči i incident koji se odvio samo nekoliko dana ranije. Tada su pripadnici Agencije za zaštitu divljih životinja Tenesija morali da uspavaju i bezbedno uklone mužjaka medveda teškog 170 kilograma s krova restorana Bubba Gump Shrimp Company, prenosi Net.hr.

