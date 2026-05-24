a samo su pogrešili za jedno slovo

Organizatori argentinske radio-stanice Vorterix, koja povremeno prenosi svoje emisije na striming platformama, napravili su genijalan gaf koji je postao viralna priča širom sveta. Naime, u emisiju posvećenu vanzemaljcima zabunom su pozvali urologa umesto ufologa!

Reći će neko, pa dobro, pogrešili su pri samo jednom slovu, ali lice sirotog lekara već je od prve sekunde odavalo da se oseća kao Alisa u zemlji čuda.

"Ali ja sam urolog, ne ufolog", uzvratio je taj muškarac kada ga je voditelj u uvodu upitao odakle toliko mnogo zna o mogućem vanzemaljskom životu, nakon čega je i sam razvukao osmeh kada je u studiju krenulo kikotanje.

Tema emisije bila je analiza nedavno objavljenih dokumenata o neidentifikovanim anomalnim fenomenima, a kada se već tamo zatekao, urolog je dobio priliku da izrazi svoje mišljenje.

"Ne verujem u postojanje vanzemaljskog života. Možda i postoji, ali ne znam", rekao je čovek stručan za neke sasvim druge teme.

