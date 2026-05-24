Slušaj vest

Organizatori argentinske radio-stanice Vorterix, koja povremeno prenosi svoje emisije na striming platformama, napravili su genijalan gaf koji je postao viralna priča širom sveta. Naime, u emisiju posvećenu vanzemaljcima zabunom su pozvali urologa umesto ufologa!

Reći će neko, pa dobro, pogrešili su pri samo jednom slovu, ali lice sirotog lekara već je od prve sekunde odavalo da se oseća kao Alisa u zemlji čuda.

"Ali ja sam urolog, ne ufolog", uzvratio je taj muškarac kada ga je voditelj u uvodu upitao odakle toliko mnogo zna o mogućem vanzemaljskom životu, nakon čega je i sam razvukao osmeh kada je u studiju krenulo kikotanje.

Tema emisije bila je analiza nedavno objavljenih dokumenata o neidentifikovanim anomalnim fenomenima, a kada se već tamo zatekao, urolog je dobio priliku da izrazi svoje mišljenje.

"Ne verujem u postojanje vanzemaljskog života. Možda i postoji, ali ne znam", rekao je čovek stručan za neke sasvim druge teme.

Ne propustiteZanimljivostiDošao na razgovor za posao pa greškom završio uživo u programu: Svi ostali u neverici zbog zabune (video)
Došao na razgovor za posao, greškom završio uživo u programu
Ludi svetZaključao se u WC-u i razbijao: Kad se ukazao na vratima, i policajci se razbežali (VIDEO)
Policajci otključali medveda u WC-u
Ludi svetPenzionerka mislila da se dopisuje sa Baronom Trampom pa ostala bez penzije i ušteđevine: Slala mu ogroman novac
Baron Tramp
Ludi svetPepeo pokojnog muža pomešala sa psećim izmetom, a ostatak pojela: Nakon njegove smrti otkrila gorku istinu o suprugu, pa povukla šok potez
Screenshot 2025-07-04 150039.jpg

Video: Zašto mladi muškarci imaju probleme u odnosima sa ženama

00:57
Zašto mladi muškarci imaju probleme u odnosima sa ženama? Dr Milošević: Evo kako stariji mogu da imaju kvalitetnije intimne odnose Izvor: Kurir televizija