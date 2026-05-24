Njihova priča počinje u leto 2021. godine, kada su prvi put odlučili da posete svingersku žurku. Iako je delovalo uzbudljivo, Džen priznaje da ju je u trenutku uhvatila ogromna nervoza.

„Smatram sebe veoma slobodnom i senzualnom osobom, ali sve dok nisam prošla kroz ta vrata, nisam ni bila svesna koliko sam zapravo napeta. Toliko sam bila nervozna da sam dobila osip po vratu“, iskreno priča ona.

Pre ulaska su postavili jasno pravilo, ostaće samo deset minuta i otići ako im se atmosfera ne dopadne. Međutim, već prvi utisak ih je razuverio.

svingeri Foto: jenandmarc1/instagram

„Ljudi su bili opušteni, prijatni i bez predrasuda. Vrlo brzo smo se opustili i počeli da uživamo“, priseća se Džen.

Iako su u početku razmišljali da bi mogli da budu intimni pred drugima, veče je dobilo neočekivan tok.

„Na kraju sam pitala Marka da li bi mu smetalo da nam se pridruži još jedan muškarac. Složio se bez oklevanja, i tako smo prvi put imali troje“, otkriva ona.

Brzo su znali da je to za njih

Nakon tog iskustva, bilo im je jasno da su pronašli nešto što im odgovara. Već nakon nekoliko nedelja odlučili su da otvore vrata svog doma i drugim parovima.

„I dalje posećujemo žurke, ali ako tamo upoznamo ljude sa kojima kliknemo, pozovemo ih kod nas. Sada smo već poznati u tom krugu, pa nam se često javljaju i parovi koji tek žele da iskuse svingovanje“, objašnjava Džen.

Njihovi susreti najčešće počinju opušteno.

svingeri Foto: jenadmarc1/instagram

„Popijemo piće, upoznajemo se, često uz malo provokativnog donjeg veša. Ako su svi opušteni i imaju iskustva, stvari se brzo razvijaju. Ako su novi, idemo polako.“

Jasna pravila su ključ

Za razliku od nekih drugih parova, oni imaju jasno definisana pravila koja ne krše.

„Sve se dešava u spavaćoj sobi. Neki koriste celu kuću, ali mi imamo psa, pa smo odlučili da se držimo jednog prostora“, kaže kroz smeh.

Najvažnije pravilo je da su uvek zajedno.

„Nikada ne idemo odvojeno sa drugim partnerima. Možemo da zamenimo partnere, ali uvek smo oboje prisutni. To je granica koja nam daje sigurnost.“

Ljubomora postoji, ali i način da se prevaziđe

Iako mnogi misle da u ovakvim odnosima nema ljubomore, Džen tvrdi suprotno.

„Svako ko kaže da nikada nije bio ljubomoran – ne govori istinu. Razlika je u tome što mi radimo na tome i znamo kako da sačuvamo naš odnos.“

Jedno od njihovih ključnih pravila jeste da im veza uvek bude na prvom mestu.

„Ako smo planirali susret sa drugim parom, ali nismo imali vremena jedno za drugo te nedelje, otkazujemo sve. Naša veza je prioritet.“

Saglasnost iznad svega

Na kraju, Džen ističe ono što smatra najvažnijim u celoj zajednici.

„Svingeri su zapravo vrlo opušteni i otvoreni ljudi, ali ono što sve povezuje jeste poštovanje granica. Saglasnost je apsolutno najvažnija – bez toga ništa nema smisla.“