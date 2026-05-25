Slušaj vest

Iskrena ispovest jedne devojke o operaciji nosa zbog buduće dece, izazvala je buru reakcija na internetu. Šeri Vanderslut postala je viralna nakon što je otvoreno priznala da je uradila estetsku operaciju nosa kako njena buduća deca ne bi nasledila isti, kako sama kaže, ružan nos i prolazila kroz isto zadirkivanje koje je ona trpela tokom odrastanja!

Njena izjava izazvala je brojne reakcije i podelila ljude širom društvenih mreža. Dok je jedni ismevaju zbog neznanja da deca nasleđuju osobine i izgled roditelja kakav su dobili po rođenju, a ne estetskim operacijama, drugi smatraju da je želela samo da zaštiti svoju decu od okrutnosti.

"Nisam želela da moja deca prolaze kroz isto"

U jednom intervjuu Šeri je objasnila da su je deca od detinjstva zadirkivala zbog izgleda nosa i da joj je to ostavilo duboke nesigurnosti.

"Ne želim da moja deca odrastaju slušajući uvrede koje sam ja slušala. Želela sam da im prenesem prirodniji izgled nosa", rekla je ona.

Njene reči brzo su se proširile internetom i pokrenule lavinu komentara.

Internet podeljen: Podrška ili loša poruka?

Dok su joj neki pružili podršku i napisali da razumeju njenu želju da zaštiti buduću decu od ismevanja, drugi smatraju da je to besmisleno jer će njena deca svakako dobiti njen prirodan nos, ako liče na nju, a ne onaj koji ima posle estetske operacije. Mnogi kritičari tvrde da ovakve izjave dodatno nameću nerealne standarde lepote i šalju poruku da prirodne crte lica treba "popravljati" kako bi bile prihvatljive društvu. Pojedini ljudi su na društvenim mrežama komentarisali da problem nije u izgledu, već u društvu koje ljude osuđuje ili podržava na osnovu fizičkih karakteristika.

Priča je otvorila važnu temu

Cela situacija ponovo je pokrenula širu raspravu o estetskim operacijama, samopouzdanju i pritisku koji roditelji osećaju kada žele da zaštite svoju decu od vršnjačkog nasilja.

Mnogi smatraju da je ovo mnogo više od priče o estetskoj korekciji nosa. Ovo je priča o nesigurnostima koje ljudi nose godinama i o tome koliko komentari iz detinjstva mogu ostaviti trajne posledice na ličnost.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Žena operisala zube u Turskoj