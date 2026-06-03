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U svetu influensera trkača, gde su nekada glavno merilo uspeha bili impresivni rezultati sa trka, pojavio se novi, pomalo bizaran način privlačenja pažnje. Na TikToku, Instagramu i popularnoj fitnes aplikaciji Strava amaterski i profesionalni sportisti redovno dele svoje sportske podvige, ali najnoviji trend nema veze sa ličnim rekordima ni olimpijskim medaljama. Sada je cilj trčati na što neobičnijim lokacijama, piše The New York Times.

Ako nemate rezultat vredan divljenja sa maratona, postoje i drugi načini da privučete pažnju na svoju fizičku aktivnost. Neki sportisti su stvorili pravi umetnički žanr crtajući slike rutama svojih treninga, dok su drugi pokušali da pretrče svaku ulicu u svom gradu.

Najnoviji trend ipak ide korak dalje. Ideja je snimiti trčanje na što neverovatnijoj lokaciji, a važi pravilo: što manje prostora, to bolje. Tako su nastali pokušaji poput trke od pet kilometara u policijskom kombiju ili maratona u kadi. Posebnu pažnju privukao je muškarac koji je tokom leta od Kejp Tauna do Minhena gotovo sat vremena "trčao" pet kilometara u toaletu aviona.

Objave dodatno privlače pažnju zahvaljujući Stravi, koja automatski generiše grafiku sa pređenom udaljenošću, tempom i rutom. Sve izgleda kao sažetak ozbiljne trke, osim što GPS trag često liči na potpunu škrabotine.

Najpoznatije lice novog trenda

Niko nije otišao dalje od Džejkoba Koena, na internetu poznatog kao @notreallywellness. Ovaj dvadesetdevetogodišnjak od prošlog oktobra gotovo svakodnevno objavljuje video-snimke u kojima "trči" pet kilometara na sve neobičnijim mestima. Inspirisan malim ultramaratonima koje su ljudi tokom pandemije organizovali u svojim domovima i dvorištima, prvo je objavio ubrzani snimak na kojem pet kilometara kruži oko stočića za kafu.

Cilj mu je bio da postane prepoznatljiv trkački influenser. Plan je uspeo. Video je ostvario deset puta više pregleda od njegovih uobičajenih objava, ali je otvorio novi problem.

"Obećao sam pratiocima da ću svaki dan objavljivati novi video, a već drugog dana ostao sam bez ideja", priznao je.

Uprkos tome nastavio je sa objavama, pa je svoje "trke" snimao u solarijumu, pokretnom toaletu, na vrhu frižidera i u kavezu za pse. Kako mu je publika rasla - danas ga na Instagramu prati više od 200.000 ljudi, trčao je i na krevetu internet zvezde Devida Dobrika kao i oko DJ pulta muzičara Diplatokom zabave uoči Superboula.

Kako je to uopšte moguće?

Na pitanje kako uspeva da pretrči pet kilometara u kavezu za pse, Koen je objasnio da jednostavno pomera noge ili ruku dok mu sat ne pokaže željenu udaljenost.

Džo Hajks, voditelj proizvoda u Garminu, pojasnio je da neki učesnici ovog trenda zapravo trče u mestu bez uključenog GPS-a. Udaljenost se tada procenjuje pomoću algoritma koji broji korake. Drugim rečima, sat ili fitnes aplikacija mogu da registruju pokrete tela kao kretanje napred, iako osoba zapravo stoji na istom mestu.

Ne završava se svaki pokušaj uspešno

Iako Koen često zapravo ne trči, njegovi izazovi ipak zahtevaju određenu izdržljivost, što su otkrili i brojni imitatori. Vajat Gilespi, dvadesetšestogodišnjak iz Njujorka, rekao je da su ga Koenovi "potpuno ludi" videi inspirisali da pokuša da otrči pet kilometara u kombiju u pokretu, nakon što je pomagao bratu da preveze opremu za teretanu. Dok je njegov brat vozio, Gilespi je pokušavao da ostane na nogama.

"Letao sam po kombiju i zabijao se u zidove. Izdržao sam jedva tri minuta", rekao je.

Ipak, video je objavio, što je još jedan podsetnik da ne treba verovati baš svemu što se vidi na društvenim mrežama.

Ozbiljna poruka iza apsurdnih videa

Za Koena je upravo apsurdnost celog koncepta najvažniji deo priče. Trčanjem je počeo da se bavi kako bi poboljšao zdravlje, ali mu je smetao ozbiljan ton većine fitnes sadržaja na internetu, savršena forma, besprekorna ishrana i stalno isticanje idealnog izgleda.

"Svi jure za nerealnim ciljevima i zaboravljaju koliko je važno jednostavno se pokrenuti. Zato sam pomislio, hajdemo od toga da napravimo nešto zabavno."

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