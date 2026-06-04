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Snimak sa venčanja u Teksasu, na kojem sekum onesvestio usred obreda, dok je matičar nastavio ceremoniju kao da se ništa nije dogodilo, postao je viralni hit sa više od sedam miliona pregleda. Dramatičan trenutak zabeležen je na venčanju na otvorenom.

Kum se srušio usred ceremonije

Video je na TikToku objavio upravo kum, 28-godišnji preduzetnik iz Ostina Drejton Vilijams (Drayton Williams).

"Ljudi, nemojte stajati ukočenih kolena", našalio se u opisu objave. Na snimku se vidi kako Vilijams najpre počinje da se njiše iza mladoženje, a zatim iznenada pada licem prema tlu, uz glasan udarac. Dok su gosti u šoku uzdahnuli, mladoženja i drugi kum odmah su mu priskočili u pomoć. Matičar je, međutim, nastavio da govori gotovo bez zastajkivanja.

Mladoženja se ubrzo vratio svojoj verenici, dok su ona i deveruše delovale vidno zabrinuto. Ostali članovi svadbene pratnje pridržavali su Vilijamsa, a matičar je u tom trenutku izgovarao: "Ali kada je ljubav prava i istinska, postaje postojana."

"Zašto nije stao?"

Video je prikupio više od sedam hiljada komentara, a mnogi su se čudili tome što matičar nije prekinuo obred kako bi se kum oporavio. Komentar "Zašto nije stao?" prikupio je više od 452.000 lajkova.

"Zašto niko nije odmah reagovao? Zašto je nastavio da govori?", pitao se jedan korisnik.

"Mora da su imali jako gust raspored", našalio se drugi, dok je neko dodao: "Definicija izraza "šou mora da se nastavi" (show must go on)."

Kum objasnio šta se dogodilo

Vilijams je za američki portal "Newsflare" objasnio da je tokom ceremonije stajao ukočenih kolena te da su mu vrućina i nervoza zajedno izazvale vrtoglavicu.

"Mislio sam da je to samo obična trema, a ne da ću se srušiti", rekao je.

Kum se onesvestio usred ceremonije venčanja Foto: Printscreen/TikTok/draytonw

"Sledeće čega se sećam jeste da su me prijatelji podizali i da sam pokušavao da se uspravim nakon što sam nakratko izgubio svest", dodao je.

Za časopis People rekao je i da se mladenci nisu naljutili zbog incidenta. Nakon što je nešto pojeo i popio, kasnije je održao govor na svadbenoj večeri.

"Iskreno su se nasmejali jer mi je bilo neprijatno, a hteli su da me oraspolože", izjavio je.

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