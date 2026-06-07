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Može li se budućnost veze naslutiti samo jednim pogledom u frižider? Jedna žena je podelila iskustvo koje sugeriše da je to možda moguće. Naizgled bezazlena fotografija unutrašnjosti frižidera, objavljena na internetu, dovela je do zapanjujuće tačnog predviđanja o raskidu njene veze.

Fotografija frižidera koja je predvidela raskid

Korisnica TikToka poznata kao @meanladytiff u videu je ispričala kako se priključila jednom trendu na društvenim mrežama. Bez dodatnog objašnjenja, objavila je fotografiju frižidera koji je delila sa svojim, danas bivšim, dečkom na Reditu, u popularnoj zajednici r/ratemyfridge. Ideja je bila da nepoznati ljudi na osnovu sadržaja frižidera pogađaju detalje iz njenog života.

Predvidela raskid veze po sadržaju frižidera Foto: Printscreen/TikTok

Sadržaj frižidera bio je jasno podeljen. Dok je njena strana bila puna pića poput dijetalnih gaziranih napitaka, kombuhe i flaširane vode, na njegovoj strani su se nalazili zaslađeni gazirani napici, voćni sokovi i energetska pića. Iako je očekivala bezazlene komentare, jedna reakcija ju je potpuno iznenadila.

"Dajem vašoj vezi deset meseci"

"Neverovatno je da mi je neko u komentarima napisao: "Dajem vašoj vezi deset meseci, previše ste nekompatibilni. Jedno od vas pokušava da živi zdravo, drugo ne mari ni za šta, a frižider je potpuno podeljen. Jednostavno niste jedno za drugo'", ispričala je u videu.

Kako se pokazalo, par je raskinuo otprilike deset meseci nakon te objave. U opisu videa dodala je: "Svim srcem verujem strancima sa Redita."

Kompatibilnost je temelj uspešne veze

Ovaj slučaj ne znači da partneri moraju biti isti kako bi njihova veza uspela. Razlike su zdrave, a ponekad se suprotnosti zaista privlače. Ipak, psiholozi i savetnici za veze slažu se da mora postojati određeni nivo usklađenosti u životnim vrednostima i ciljevima kako bi oba partnera bila dugoročno zadovoljna.

Na prvi pogled, različite preferencije kada je reč o piću deluju kao sitnica. Međutim, komentator sa Redita dobro je primetio da takve razlike ponekad mogu upućivati na dublje neusklađenosti. Držeći u frižideru proizvode koji se povezuju sa zdravijim načinom života, žena je pokazala da vodi računa o svom zdravlju i dobrobiti. Sa druge side, izbor slatkih i gaziranih pića njenog bivšeg dečka mogao je upućivati na drugačije životne navike i prioritete.

Iako se na prvi pogled ne čine velikim, takve razlike mogu odražavati vrednosti koje se dugoročno ne podudaraju. Dok se neki problemi mogu rešiti trudom i kompromisom, drugi bi zahtevali da se jedna osoba u potpunosti promeni ili odustane od svojih dugoročnih ciljeva. Takva temeljna neusklađenost često vodi stalnim prilagođavanjima i ustupcima, što s vremenom može izazvati nezadovoljstvo i ogorčenost.

Gledajući unazad, nije teško razumeti zašto veza nije uspela, a ovo iskustvo je ženi verovatno pomoglo da bolje shvati šta traži od budućeg partnera.

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