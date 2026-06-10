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Boni Blu, kontroverzna kreatorka sadržaja za odrasle, ponovo je uspela da se nađe u centru pažnje. Ovog puta, razlog nisu samo njeni provokativni video snimci i pojavljivanja na internetu, već i njena trudnoća, koja je nedeljama predmet komentara, osuda i kontroverzi.

Njeno pravo ime je Tia Bilinger, a javnosti je poznata po tome što je karijeru izgradila na skandalima, šokantnim izjavama i ekstremnim postupcima koji redovno izazivaju reakcije na društvenim mrežama. Međutim, najnovija objava je mnoge posebno uznemirila, jer se sada u celoj priči pominje i njeno nerođeno dete.

Foto: Printscreen/ Instagram/ onlybonnieblue

Aukcija imena za bebu

U intervjuu za LADbible, Boni Blu je otkrila da planira da ponudi fanovima priliku da učestvuju u izboru imena za njeno dete - putem aukcije.

- Da, želela bih da prodam ime bebe na aukciji fanu. Dozvolila sam im da imamo seks, da uriniraju po meni i želela bih da nastave svoje učešće tokom cele moje trudnoće, uključujući i ime bebe - rekla je.

Njena izjava je brzo izazvala lavinu komentara, jer mnogi smatraju da je granica između njenog privatnog života, sadržaja koji snima i njenog budućeg deteta postala opasno zamagljena.

Foto: Printscreen/ Instagram/ onlybonnieblue

Trudnoća kao deo javnog nastupa

Boni Blu je ranije priznala da je u jednom trenutku lažno tvrdila da je trudna, ali je kasnije počela da pokazuje svoj trudnički stomak i da o trudnoći govori kao o stvarnoj. Upravo zato je deo javnosti sada sumnjičav prema svakom njenom potezu, dok drugi smatraju da je ovo još jedan način da privuče pažnju.

Kreatorka sadržaja za odrasle već je izazvala buru reakcija zbog načina na koji je obeležila svoju trudnoću, uključujući i provokativnu zabavu povodom dolaska bebe, što je naišlo na oštre kritike na društvenim mrežama.

Međutim, Boni ne krije činjenicu da trudnoću doživljava kao deo svog javnog identiteta i posla koji obavlja.

Foto: Printscreen/ Instagram/ onlybonnieblue

Tvrdi da neće seksualizovati dete

Uprkos kritikama, ona tvrdi da postoji granica koju ne želi da pređe kada je u pitanju dete. U intervjuu za „US Weekly“ rekla je da želi da bude oprezna i da ne dozvoli da se dete seksualizuje.

- Ali želim da budem veoma oprezna [da] ne seksualizujem dete. Dakle, pokušavam da pronađem pravu ravnotežu između uključivanja ljudi, ali i izbegavanja seksualizacije bebe. Trudnoća može biti seksualizovana. To je u redu, jer se to odnosi na mene, ali će postojati veoma stroga granica, posebno kada beba bude ovde, šta se prikazuje i koliko se prikazuje - rekla je Boni Blu.

Međutim, njene reči nisu ubedile sve. Mnogi korisnici društvenih mreža smatraju da je sama ideja prodaje prava na ime deteta kontroverzna, jer uvodi bebu u javni spektakl čak i pre rođenja.

Boni Blu je trudna nekoliko nedelja nakon odnosa sa 400 muškaraca Foto: printscreen/@Bonnie Blue/YouTube

Kritike su sve glasnije

Boni Blu je ranije bila poznata po svom takozvanom pristupu „mamca za raj“, tj. sadržaju koji je namerno kreiran da izazove bes, šok i komentare. Takva strategija joj je donela veliku vidljivost, ali i stalne kritike.

Sada su reakcije još oštrije, jer javnost veruje da u centru priče više nije samo odrasla osoba koja donosi odluke o sopstvenom imidžu, već i dete koje ne može da pristane da učestvuje u takvom publicitetu.

S druge strane, kreatorka sadržaja tvrdi da je dobrobit bebe najvažnija stvar za nju i da je dete njen „glavni prioritet“. Međutim, dodala je da ne planira da prestane da pravi sadržaj za odrasle tokom trudnoće.

Pogledajte u galeriji fotografije Boni Blu pre trudnoće:

1/29 Vidi galeriju Boni Blu Foto: bonnie_blue_xo/instagram, Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Trudnice su fetiš za mnoge muškarce, a ja sam više napaljena nego ikad, tako da ću naravno nastaviti da imam seks - rekla je, a zatim dodala:

- Žene vole da koriste muškarce da zatrudne, a zatim izbegavaju seks, umesto toga, nastaviću da dozvoljavam muškarcima da me koriste kao igračku tokom cele trudnoće jer ne koristim muškarce, radije bih da oni koriste mene.

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