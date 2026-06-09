Restoran Gordon Ramsay Steak u kome su gosti snimili miševe kako trče između stolova

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Neprijatna scena iz restorana Gordon Remzi Stejk u Kanadi završila je na TikToku i pokrenula burnu raspravu – jedni tvrde da je ovo nedopustivo, dok drugi smatraju da se ovakve stvari mogu dogoditi svuda.

Restoran koji nosi ime jednog od najpoznatijih kuvara na svetu našao se u centru neprijatnog skandala nakon što su gosti tokom večere ugledali miševe kako trče između stolova.

Gordon Remzi Foto: EPA/NIC BOTHMA

Neobična i za mnoge odvratna scena dogodila se u restoranu Gordon Ramsay Steak, koji se nalazi u okviru luksuznog River Rock Casino Resorta u Ričmondu, u Kanadi. Snimak je ubrzo završio na TikToku, gde je za kratko vreme privukao veliku pažnju i izazvao lavinu komentara.

Miševi u sali

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vide se dva mala miša kako se bez mnogo straha kreću kroz gotovo praznu restoransku salu. Trčali su između stolova, dok su gosti u neverici posmatrali šta se događa.

Osoblje restorana, odeveno u odela, stajalo je u blizini i posmatralo situaciju, delujući zatečeno. U pozadini se čuje razgovor gostiju, a jedan od njih u jednom trenutku kaže:

„Imate ih dva.“

Nedugo zatim, drugi gost je ironično dobacio:

„Uživajte u besplatnoj večeri, momci.“

Njegov komentar odnosio se na očekivanje da bi restoran, zbog ovakvog neprijatnog događaja, gostima mogao da ponudi ozbiljniju nadoknadu ili čak da im ne naplati večeru.

Račun ih dodatno iznervirao

Međutim, ono što je usledilo dodatno je razbesnelo korisnike društvenih mreža. Gost koji je objavio snimak kasnije je podelio i fotografiju računa, navodeći da je restoran odobrio popust od 100 dolara.

Problem je bio u tome što je ukupan račun premašio 700 dolara.

Na računu su se našla jela kakva se i očekuju u restoranu koji nosi ime Gordona Remzija – T-bone biftek, Wagyu striploin, jagnjeći kotleti, riba glazirana misom, koktel od škampa i rižoto sa divljim pečurkama.

Internet podeljen

Komentari ispod snimka brzo su se usijali. Mnogi su pisali da je takav prizor nedopustiv za restoran ovog ranga, posebno jer nosi ime svetski poznatog šefa kuhinje.

Jedni su tvrdili da bi posle ovakve scene izgubili apetit i odmah napustili lokal, dok su drugi smatrali da je popust od 100 dolara premali u odnosu na neprijatnost koju su gosti doživeli.

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