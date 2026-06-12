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Luksuzna krstarenja odavno nisu rezervisana samo za porodice, mladence i turiste koji žele klasičan odmor. Turistička industrija sve više nudi tematska putovanja za odrasle, a jedno od njih privuklo je veliku pažnju javnosti - svingersko krstarenje od Barselone do Monte Karla.

Iako je reč o putovanju koje promoviše slobodniji pristup intimi i druženju, organizatori naglašavaju da na brodu ne vlada haos, već vrlo jasna pravila. Privatnost, diskrecija i pristanak nalaze se na prvom mestu.

Foto: Buzz Pictures, Buzz Pictures / Alamy / Profimedia

Putovanje za odrasle sa kartama od više hiljada evra

Krstarenje je organizovala kompanija „Killing Kittens“, poznata po događajima namenjenim odraslima. Karte za ovo luksuzno putovanje koštale su više od 5.800 evra, a interesovanje je, prema pisanju stranih medija, bilo veliko.

Putnici na brodu ne plaćaju samo obilazak atraktivnih destinacija, već i posebno iskustvo namenjeno parovima i slobodnim ženama koje žele drugačiji vid odmora.

Stroga pravila privatnosti

ilustracija Foto: Buzz Pictures, Buzz Pictures / Alamy / Profimedia

Iako je koncept neobičan, pravila ponašanja su vrlo stroga. Organizatori insistiraju na tome da sve što se dogodi na brodu ostane privatno.

To znači da nema objavljivanja tuđih fotografija, snimaka ili detalja sa putovanja na društvenim mrežama. Identitet gostiju i njihove privatne odluke moraju da ostanu zaštićeni.

Jedno od najvažnijih pravila odnosi se i na to ko može da se ukrca. Slobodnim muškarcima ulaz nije dozvoljen, a muškarci mogu da prisustvuju samo ako dolaze sa partnerkom ili ako ih ona pozove.

Osnivačica kompanije Ema Sejl ranije je objasnila da je osnovno pravilo jednostavno: nema solo muškaraca u prostorima predviđenim za intimnije druženje. Kako je istakla, najvažniji su pristanak, pristojno ponašanje i iskrenost u vezi sa statusom veze.

Tematske večeri i poseban dres-kod

ilustracija Foto: Buzz Pictures, Buzz Pictures / Alamy / Profimedia

Pored pravila ponašanja, putnici moraju da poštuju i pravila oblačenja. Svake večeri organizuje se drugačija tematska zabava, pa je odgovarajući stajling obavezan.

Za „žurku u belom“ sve mora biti u beloj boji, dok maskenbal podrazumeva elegantne haljine, odela i maske. Postoje i večeri inspirisane mitologijom, šumskim bićima i fantazijom, kao i tematske zabave za koje su predviđeni koža i lateks.

Za one koji žele mirniji tempo, dostupne su i dodatne aktivnosti poput joge, kuvanja i kvizova za odrasle.

Video: Svingerske žurke u Srbiji